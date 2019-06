Coupe du monde féminine 2019 : à Dombasle, un écran géant pour vivre ensemble la victoire des Bleues

Plus d'une cinquantaine de personnes ont assisté à la victoire de l'équipe de France en ouverture de la Coupe du monde féminine de football face à la Corée du sud (4-0). Le match était retransmis sur écran géant au stade Pavageau qui accueille le FC Dombasle.

L'équipe de France est parfaitement rentrée dans sa Coupe du monde, à domicile. Les Bleues de Corinne Diacre l'ont emporté 4 à 0 face à la Corée du Sud pour le match d'ouverture au Parc des princes devant plus de 45.000 spectateurs. Un événement suivi également au stade Pavageau de Dombasle-sur-Meurthe où le FC Dombasle, qui compte une section féminine d'une quarantaine de joueuses sur plus de 400 licenciés, avait organisé des portes ouvertes pour les filles puis une retransmission sur grand écran. Environ 70 personnes étaient présentes. Reportage.

Le coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football avec les joueuses du FC Dombasle Copier

Installées sur des bancs, sandwichs à la main, les joueuses du FC Dombasle ne manquent rien, la pression monte quand les Bleues entrent sur le terrain :

"Ca doit être trop bien ,tu passes à la télé. Ramenez la Coupe à la maison, allez les Bleues."

La France démarre fort, un premier but de Le Sommer, un deuxième refusé, avant une tête de Wendie Renard. Les Bleues rentrent au vestiaire avec trois buts d'avance. Les enfants s'en vont jouer ou mettre l'ambiance. Côté parents, on espère que ce Mondial et les performances des joueuses de Corinne Diacre feront bouger les lignes à l'image de Sébastien, dont la fille est gardienne :

"Dans le foot, il y a encore du sexisme. Il n'y a pas à en avoir. Elles sont aussi fortes que les hommes, même parfois plus techniques. Je pense que ça peut apporter."

Vers une première étoile ?

Fin du match, la France l'emporte 4-0. Alexis s'est régalé :

"Je suis plus souvent le football masculin, le football féminin, c'est vrai qu'on en entend moins parler. Mais ça joue au moins aussi bien. Contrairement à la Coupe du monde masculine de l'année dernière, les Français avaient mal commencé. Là, elles commencent hyper bien."

Alexis qui se prend à rêver d'une première étoile pour les joueuses de l'équipe de France.