Coupe du Monde féminine 2019 : comment suivre les matchs à Nice ?

La Coupe du Monde de football féminin passe une première par Nice ce dimanche avec une affiche britannique pour démarrer. Les Bleues, elles, sont arrivées dans les Alpes-Maritimes et s'entraînent à Mandelieu-la-Napoule ce dimanche matin avant leur match à Nice mercredi contre la Norvège.

Nice, France

C'est le top départ ce dimanche du Mondial féminin à Nice. Angleterre - Ecosse est le premier des six matchs qui vont se jouer sur la pelouse du stade de Nice.

Programme des matchs à Nice

Dimanche 9 juin : Angleterre - Ecosse (18h)

: Angleterre - Ecosse (18h) Mercredi 12 juin : France - Norvège (21h)

: France - Norvège (21h) Dimanche 16 juin : Suède - Thaïlande (15h)

: Suède - Thaïlande (15h) Mercredi 19 juin : Japon - Angleterre (21h)

: Japon - Angleterre (21h) Samedi 22 juin : 8e de finale (21h)

: 8e de finale (21h) Samedi 6 juillet : match pour la 3e place (17h)

Pour vivre ces six matchs mais aussi tous les autres, une "Fan zone" rebaptisée Fifa Fan Expérience est ouverte au public depuis vendredi au niveau du jardin Albert 1er à Nice avec une zone d'animations au kiosque à musique et un écran géant installé dans le théâtre de Verdure. L'accès est libre et gratuit.

Un mouvement de grève impact les trains ce dimanche

Les soirs de matchs à Nice, des navettes partent de cette Fan zone toutes les 10 minutes pour vous emmener au stade si vous êtes en possession d'un billet. Attention, en raison d'un mouvement social ce dimanche, aucun train des chemins de fer de Provence ne desservira le stade de Nice pour le match Angleterre - Ecosse. Mercredi, le service devrait fonctionner normalement.

Au stade de Nice, 314 volontaires ont été formés pour accueillir, fouiller et placer les spectateurs. Ils sont vêtus de gilets jaune et bleu.

L'ensemble du stade est non-fumeur mais pour ceux qui ne peuvent pas attendre la fin de la rencontre pour faire le plein de nicotine, trois zones spéciales sont mises en place au niveau des portes F, I et K.

Il reste des places pour tous les matchs

Pour l'instant, aucun des six matchs n'est complet et vous pouvez donc encore acheter des places sur le site de la Fifa. Des places sont proposées à partir de 9 euros.

Un entraînement des Bleues ouvert au public à Mandelieu-la-Napoule

Il n'y a pas qu'à Nice qu'on va pouvoir vivre de près ce mondial féminin. A Mandelieu-la-Napoule, le stade Estival accueille jusqu'à mardi les entraînements des Bleues. Ce dimanche, un entraînement est d'ailleurs ouvert au public à 10h mais le nombre de places est limité et tout se fait sur invitation. Le Japon viendra ensuite s'entraîner le week-end prochain sur cette même pelouse avant le match Japon-Angleterre du mercredi 19 juin.

L'Angleterre et l'Ecosse s'entraînent au Parc des Sports Charles Ehrmann de Nice. Pour les Norvégiennes, c'est à Cannes au stade Pierre de Coubertin que la préparation se déroule jusqu'à mercredi.