Coupe du monde féminine 2019 : découvrez celles qui incarnent le football féminin dans le 06

Pour comprendre le football féminin dans notre département, le mieux, c'est de s'adresser à Laurence Antimi-Loppin. Depuis trois ans, elle est à la tête de la commission de développement du football féminin au District des Alpes-Maritimes.

Cette Niçoise de 50 ans a toujours baigné dans le football. Fille d'un papa footballeur et d'une maman bénévole dans un club niçois, elle choisit pourtant le handball à 10 ans au club de l'ASPTT Nice. Joueuse, entraîneuse puis dirigeante, elle vient finalement au football sur le tard, il y a trois ans, quand Edouard Delamotte, le président du District des Alpes-Maritimes, lui propose de prendre la tête de cette commission. "Il savait que la question de la féminisation du sport est un cheval de bataille pour moi," raconte la Niçoise, qui n'hésite pas à se lancer dans ce combat de tous les jours.

"J'ai cette pancarte "féministe", que je revendique, alors on me laisse tranquille, j'évite les remarques sexistes. Mais globalement je dirais que j'entends de moins en moins de remarques, on sent de plus en plus que ça paraît logique qu'il y ait des femmes dans le sport et dans le football."