Coupe du monde féminine 2019 : déjà environ 13.000 places réservées pour chaque match à Grenoble

Alors que le premier match grenoblois de la coupe du monde féminine aura lieu le dimanche 9 juin, 16.000 places ont déjà été réservées pour ce Brésil-Jamaïque. C'est la rencontre la plus demandée. Le nombre de réservations pour les quatre autres matches avoisine les 13.000.

Grenoble, France

À trois jours du début de la coupe du monde féminine de football, et à cinq jours du premier match à Grenoble, les réservations semblent aller bon train. En Isère, le match qui "marche le mieux", c'est le premier, Brésil-Jamaïque, qui aura lieu dimanche 9 juin à partir de 15 heures 30 au stade des Alpes.

Pour cette confrontation, il ne reste que 2.000 places à vendre. Pour les cinq rencontres qui se joueront dans la capitale des Alpes, le taux de remplissage moyen est de 13.000 spectateurs sur les 18.043 visiteurs que peut contenir le Stade des Alpes, réaménagé pour le Mondial.

Le monde entier au Stade des Alpes

Pour encadrer ces spectateurs, 207 volontaires ont accepté de donner de leur temps à la buvette, à l'accueil des joueuses ou des journalistes. Ils sont 1.500 à être accrédités pour suivre cette coupe du monde aux quatre coins de la France. 24 nationalités sont représentées chez les arbitres arrivés de Slovaquie, du Honduras, du Portugal, du Mexique, du Kenya ou encore des îles Samoa.

Pour les prix, comptez entre 9 et 37 euros pour assister à un des quatre matchs de poule à Grenoble, et entre 13 et 49 euros pour le huitième de finale qui se jouera le 22 juin, au pied des montagnes.