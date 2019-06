Coupe du monde féminine 2019 : Du monde, des buts et du spectacle pour le 2ème match à la Mosson

Après une première rencontre sans saveur pour ce Mondial féminin, les spectateurs montpelliérains de la Mosson ont eu droit à du spectacle jeudi soir pour le second match entre l'Australie et le Brésil. Au programme, un festival de buts et une rencontre à guichet -presque- fermé.