Coupe du monde féminine 2019 : « J’ai joué contre les Bleues samedi dernier»

Savoie, France

La coupe du monde féminine de foot débute ce vendredi soir à Paris. La France affronte la Corée du Sud au Parc des Princes. Valérie Descamps, une ancienne footballeuse savoyarde a eu la chance de jouer contre et avec les Bleues samedi dernier à Clairefontaine.

Comment vous êtes-vous retrouvée à jouer contre les Bleues samedi dernier à Clairefontaine ?

C’est grâce à mon ancien club de région parisienne. L’entraîneur connaît bien Corinne Diacre le sélectionneur de l’équipe de France, du coup on a fait une confrontation à Clairefontaine.

On se dit quoi quand on chausse les crampons pour jouer contre les Bleues ?

Ca fait drôle et c’est un sacré honneur. Je pense qu’on ne connaît ça qu’une fois dans sa vie. Et puis il a fallu y aller. C’est une sacrée expérience. Pour moi c’est un super souvenir. L’un des plus beaux souvenirs de ma carrière.

Comment ça s’est passé…?

Sportivement parlant (rire) ? Très bien. C’est un super groupe, très accessible, très disponible. Et nous on a bien couru ! Elles aussi un petit peu, mais surtout nous ! (rire). Elles ont marqué sept buts. Enfin, six car moi j’en ai marqué un aussi.

Nous avons d’abord fait une confrontation pendant trente minutes, et ensuite je me suis retrouvée à jouer dans leur équipe pendant trente minutes. Elles m’ont donné beaucoup de ballons et j’ai réussi à marquer un but.

Comment sentez-vous cette équipe à quelques heures du coup d’envoi ?

Plutôt sereine. Elles ont beaucoup de monde derrière elles. Elles ont un enjeu et elles le savent mais c’est un groupe très solidaire. Elles ont l’envie et on les sent très impliquées, à fond sur l’évènement. Moi je les sens bien !

Ressentent-elles une pression particulière comme ce Mondial se joue en France ?

Oui, toujours. Ce n’est pas facile de jouer chez nous. Après elles savent qu’elles peuvent compter sur le public dans les stades. Il va y avoir une forte mobilisation populaire, et ça, ça va être important. Elles auront de la pression mais le public qui va les supporter va permettre d’évacuer ce stress là.

Allez, on se mouille, quel est votre pronostic ?

Je les vois bien en finale, avec la victoire au bout !

Faire comme les garçons en 1998 chez nous. Ce serait une belle aventure pour elles, je leur souhaite.