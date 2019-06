Coupe du monde féminine 2019 : les Bleues veulent bien débuter "leur" Mondial contre la Corée du Sud

C'est parti ! Après une préparation plutôt réussie, les Bleues lancent "leur" Coupe du monde ce vendredi soir à 21h. Ce sera face à la Corée du Sud. Si ce match semble être à la hauteur des Françaises, il faudra faire une bonne prestation pour lancer correctement ce mondial à domicile.

Dans un Parc des Princes plein à craquer (47.000 places), c'est tout le pays qui va soutenir cette équipe. Les Bleues ont de grandes ambitions pour la compétition, et font office de candidates crédibles au titre. En tant que pays organisateurs, elles n'ont pas eu à jouer de match de qualification. La France a donc disputé 13 matchs amicaux depuis avril 2018 pour un bilan impressionnant de douze victoires pour une défaite (contre l'Allemagne 1-0).

à lire aussi Coupe du monde féminine 2019 : les Bleues battent la Chine 2-1 pour leur ultime match de préparation

Une équipe au complet ?

Si Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France n'a rien voulu dévoiler de son onze de départ en conférence de presse ce jeudi 6 juin. Elle a indiqué que toutes les joueuses semblaient rétablies "je dispose d'un groupe de 23 joueuses pour débuter ce Mondial". Quatre cadres de l'équipe étaient incertaines, Griedge M'bock pour une entorse à la cheville contractée lors du match contre la Chine, Amandine Henry qui s'était bloquée le dos, et Eugénie Le Sommer pour une blessure musculaire. Amel Majri, qui avait eu une alerte aux ischio-jambiers devrait en toute logique être en tenue.

Amandine Henry, la capitaine, s'est voulue rassurante en conférence de presse : " Mon dos va beaucoup mieux. Quand on se blesse durant la préparation on se pose 10 000 questions forcément. Mais j'ai été très rassurée par le staff médical et toutes les joueuses autour de moi. J'ai été bien entourée. Je suis apte à jouer et j'ai même hâte d'y être" a t-elle confiée.

à lire aussi VIDÉO - Coupe du monde féminine 2019 : découvrez le portrait des 23 Bleues qui disputent la Coupe du monde féminine

Vendredi, il ne faut pas rêver. Il faut être présentes sur le terrain.

S'il y a tout un engouement autour de ce Mondial, il faudra rester concentré sur le terrain car le premier match est toujours important pour lancer une compétition. Toutefois Diacre s'est voulue plus modérée "on sait que ce match est important mais en cas de non-succès il restera deux matchs pour finir premier ou deuxième de la poule même si on sait pertinemment que bien démarré ce premier match est important, il n'est pas primordial".

Elle ne veut toutefois laissé aucune place à l'émotion pour cette ouverture à domicile ou même pour l'effervescence qu'il y a actuellement autour du football féminin : "L'idée c'est d'être à 21h dans la performance et on sera dans l'émotion à 23 heures si l'on doit l'être" a t-elle commencé avant d'ajouter "On a un match de football a joué, le président de la République, le président de la fédération, l'effervescence du football féminin français c'et pas notre problème demain ni pendant la compétition on a d'autres choses à faire et d'autres choses à penser"

La capitaine Henry aimerait beaucoup imiter les Bleus, vainqueurs de la Coupe du monde 1998 :"Tous les joueurs de 98 ont fait rêver la France et on a envie de vivre les mêmes émotions. Pour l'instant, on vit un rêve éveillé. Mais vendredi, il ne faut pas rêver. Il faut être présentes sur le terrain" a-t-elle raconté lors de la conférence de presse.

La Corée du Sud, une équipe difficile à bouger

Si l'Équipe de France est favorite pour ce match, il faudra faire attention aux Coréennes 14e nation au classement FIFA, qui participe à une deuxième Coupe du monde d’affilée. Elles restent néanmoins, sur une victoire lors des cinq dernières rencontres, et se sont notamment inclinées face aux Suédoises (0-1).

Mais si c'est compliqué offensivement, elles semblent avoir une une solidité défensive très efficace (aucun but encaissé lors des quatre dernières rencontres de Coupe d'Asie) que les Françaises devront essayer de percer par leur vitesse et par la qualité technique. Il faudra également faire attention aux deux joueuses stars Cho So-Yun (West Ham) et Ji So-yun (Chelsea). Les deux milieux sont considérées comme deux des meilleures joueuses du championnat anglais. Ji So-Yun est même dans l'équipe type de la saison.

Les 20 autres joueuses proviennent du championnat coréen. Il faudra donc museler les deux stars de la Corée du Sud et profiter de la vitesse de l'avant-garde française pour pouvoir dominer un match où l'Équipe de France semble logiquement supérieure.

Les Bleues vont-elles remporter ce match d'ouverture ? Réponse à 21h.

Le dispositif "France Bleu avec les Bleues"

Grâce aux équipes près de chez vous, France Bleu vous fait vivre cette Coupe du monde 2019 qui se déroule dans neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr en Facebook Live et sur Periscope avec :

Nadia Benmokhtar , notre consultante exceptionnelle ;

, notre consultante exceptionnelle ; Bruno Salomon , pour commenter les rencontres ;

, pour commenter les rencontres ; Germain Arrigoni et Vanessa Lambert, pour présenter l'émission.