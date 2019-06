Coupe du monde féminine 2019 : La milieu de terrain dijonnaise Elise Bussaglia ne veut pas être "la maman" des bleues

L'équipe de France féminine est désormais qualifiée pour les huitièmes de finale de la coupe du monde grâce à la victoire de la Chine. Avec plus de 190 sélections au compteur et trois mondiaux, la milieu de terrain dijonnaise Elise Bussaglia est la joueuse la plus expérimentée des bleues.