Coupe du monde féminine 2019 : "la Platini au féminin" rejoint l'équipe du KOP France Bleu Cotentin

La Manchoise Nathalie Bonnemains, ex footballeuse professionnelle, rejoint l'équipe du Kop France Bleu Cotentin pour commenter l'actualité sportive dans la Manche et la coupe du monde de football féminin qui débute ce vendredi en France.

Le KOP France Bleu Cotentin accueille une nouvelle recrue. Nathalie Bonnemains, ex-footballeuse professionnelle, réagira à l'actualité sportive chaque lundi entre 18h30 et 19h00 aux côtés de Morgan Youf-Pinsault, David Capelle, Benoît Martin et Anthony Raimbault. Elle sera l'experte France Bleu Cotentin pendant la coupe du Monde de football féminin qui débute ce vendredi en France.

Trois choses à savoir sur Nathalie Bonnemains

Sa carrière décolle à Bricquebec

Nathalie Bonnemains débute le football très jeune dans la Manche. Elle rejoint le club de Bricquebec à la fin des années 70. L'équipe manchoise grimpe les échelons... au point de faire de l'ombre au garçon.

"Les garçons étaient obligés de jouer en lever de rideau des filles. A l'époque, c'était inconcevable. Cela a créé de très grosses tensions avec l'entraîneur de l'équipe masculine."

Elle est l'une des premières françaises à jouer à l'étranger

Au début des années 80, Nathalie Bonnemains part jouer en Italie, où le football féminin est beaucoup plus développé et structuré qu'en France. Elle porte les maillots de Turin et de Milan.

Son surnom : la "Platini au féminin"

Nathalie Bonnemains joue en Italie en même temps qu'un certain Michel Platini. Numéro 10 comme lui, la footballeuse manchoise brille également sur les coups francs. Des journalistes la surnomment la "Platinette" ou la "Platini au féminin".

