Coupe du monde féminine 2019 : le calendrier et les horaires des matches du Mondial

Le 8e Coupe du monde féminine de football se déroule du vendredi 7 juin au dimanche 7 juillet dans neuf villes de France. 52 rencontres sont à suivre sur l’antenne de France Bleu et francebleu.fr ! Retrouvez le calendrier et les horaires des matches ainsi que le classement des équipes.

Les Bleues joueront au moins trois matches et sept maximum si elles atteignent la finale de la Coupe du monde qui se déroule en France dans neuf villes (7 juin - 7 juillet).

Le calendrier et les horaires des matches

Le classement des équipes

Le dispositif "France Bleu avec les Bleues"

Grâce aux équipes près de chez vous, France Bleu vous fait vivre cette Coupe du monde 2019 qui se déroule dans neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr en Facebook Live et sur Periscope avec :

Nadia Benmokhtar , notre consultante exceptionnelle ;

, notre consultante exceptionnelle ; Bruno Salomon , pour commenter les rencontres ;

, pour commenter les rencontres ; Germain Arrigoni et Vanessa Lambert, pour présenter l'émission.

© Visactu -

