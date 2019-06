Coupe du monde féminine 2019 : le choc Allemagne-Espagne se jouera à guichets fermés à Valenciennes

Le deuxième match du Mondial féminin à Valenciennes se disputera ce soir au Stade du Hainaut (18h) entre l'Allemagne et l'Espagne. Sur le papier en tout cas, c'est la plus belle des affiches programmées dans le Nord.

Valenciennes, France

C'est une rencontre qui oppose deux des nations les plus emblématiques du football. Le match Allemagne-Espagne, ce mercredi 12 juin à 18h, au Stade du Hainaut à Valenciennes.

Les Allemandes partent favorites, même si les Espagnoles ont mieux réussi leur entrée dans ce Mondial, samedi dernier, en battant l'Afrique du Sud (3-1), et que nos voisines d'outre-Rhin ne pourront pas compter sur leur meilleure joueuse, la milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Dzsenifer Marozsan, blessée. La Mannschaft est tout de même double championne du monde, et elle occupe la deuxième place au classement FIFA.

Ce sera aussi un choc des supporters, dans un Stade du Hainaut à guichets fermés (les 22 600 places ont été vendues). Nos voisins allemands et espagnols devraient être nombreux à faire le voyage à Valenciennes. Côté allemand, 8 000 supporters sont attendus, selon l'Office du tourisme. Les commerçants valenciennois sont prêts depuis mardi. Notamment les hôtels qui devraient frôler les 100% de remplissage ce mercredi soir.

Reste plus qu'à apprendre quelques rudiments d'Allemand et d'Espagnol. On commence avec la base : "Bonjour !" c'est "Guten Tag !" ou "¡ Hola !"

Allemagne-Espagne, 2e journée du groupe B, mercredi 12 juin à 18h au Stade du Hainaut, Valenciennes.