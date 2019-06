Coupe du monde féminine 2019 : le FC Dombasle donne leur place aux footballeuses

Dombasle-sur-Meurthe, France

Le jour J ce vendredi pour l'équipe de France féminine de football. Les Bleues de Corinne Diacre démarrent leur Coupe du monde à domicile face à la Corée du Sud au Parc des princes, à 21 heures (rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu dès 20 heures). Dans le Grand est, on compte près de 14.000 joueuses sur 210.000 licenciés. Parmi elles, une quarantaine au club de Dombasle-sur-Meurthe, en Meurthe-et-Moselle, qui a ouvert une section féminine il y a deux ans et demi.

Les filles se font de la place

Sur la pelouse du stade Pavageau, les filles jouent entre elles, à côté des garçons. Un groupe entraîné par Patrick Di Ciccio, le responsable de la section féminine du club qui compte un peu plus de 400 licenciés :

"Elles savent qu'elles ne sont pas toutes seules. Elles sont entre filles, elles jouent entre filles. De voir qu'il y a d'autres filles qui jouent, il y a un engouement. On a fait une porte ouverte il y a quinze jours, on a eu deux ou trois petites qui sont venues, de cinq ou six ans."

Elles sont une dizaine à s'échauffer, entre dix et quatorze. Jouer entre filles, c'est plus confortable pour Inès. Pas toujours évident de subir les remarques des garçons :

"Ils croient que les filles sont moins fortes qu'eux. Surtout moi, comme je suis goal, ils auraient critiqué et dit que je suis nulle."

Parfois des réticences

Les filles ont plus de ballons, plus de place pour s'affirmer. Des réticences, il en existe encore parfois chez certains parents. Cette maman a un peu tiqué quand Flora, sa petite fille, lui a demandé de l'inscrire au foot l'an dernier, à seulement six ans :

"Ca m'a fait bizarre, je n'étais pas trop d'accord. Enfin, si, j'étais d'accord, ça m'a fait bizarre. Si ça lui plaît. Elle joue tout le temps au ballon, à la maison, au jardin, le mercredi , le week-end."

Les temps changent. Estelle regarde sa fille, Mélodie, s'entraîner, quelques années après sa grande soeur Margot. Une mère fière que ces filles aient choisi le football. Les soutenir, c'est aussi un engagement militant :

"Il y avait toujours des réflexions sexistes comme "vas-y, tire lui les cheveux à la fille". Là-dessus, on essayait de s'opposer à cela. C'est une fierté de se dire qu'elles peuvent, qu'elles ont autant le droit que les garçons de jouer au foot. Ce ne sont pas pour autant des "garçons manqués" ".

Un tournant

Cette Coupe du monde doit être un tournant pour la pratique féminine du football. Il faut un avant et un après pour le responsable de la section Patrick Di Ciccio :

"Qu'on arrête ces on-dit comme "les filles ne doivent pas jouer au football. Les filles ont le droit de jouer au football. Ce n'est pas pareil, c'est différent. Il faut qu'elles gardent cette différence."

Et pour marquer le début de la Coupe du monde, le FC Dombasle organise une retransmission du match France - Corée du Sud au stade Pavageau avec la possibilité pour les filles de s'essayer au football, à partir de 18 heures.