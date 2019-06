Coupe du monde féminine 2019 : le jour J pour les Bleues

Jusqu'au 7 juillet prochain, France Bleu Bourgogne va tenter de vous faire vivre cette compétition mondiale, mais vu de la Côte-d'Or et de la Bourgogne. Avec un avantage pour nous : on a une représentante du DFCO en équipe de France, et pas des moindres : il s'agit d'Elise Bussaglia, l'une des joueuses les plus capées de l'histoire des Bleues au féminin.

Elle entame ce soir la troisième coupe du monde de sa carrière, avec évidemment une expérience des grands événements. Pour elle le premier match de ce soir face à la Corée du sud, à priori largement à la portée des bleues, il faudra s'en méfier.

Loin de l'ambiance feutrée des Poussots

Ce qui va changer aussi lors de ce mondial, c'est l'affluence dans les stades : les filles n'y sont pas toujours habituées. A Dijon, elles jouent devant quelques centaines de personnes au mieux en championnat au stade des Poussots.

Mais ce soir, on attend 45.000 spectateurs au parc des Princes. Certes ce n'est pas le grand stade de France, qui ne fait pas partie des stades retenus pour la compétiton, mais ça promet une très belle ambiance, souligne Elise Bussaglia :

Et à Dijon, on en pense quoi des chances françaises de gagner ce mondial ?

On a posé la question à un homme qui suit de très près le footballchez nous, le président de l'association Coup d'pouce qui aide les enfants malades du cancer, partenaire du DFCO. Thierry Thunot est très confiant pour nos Bleues.

Partout, les équipes de France Bleu vont vous faire vivre la coupe du monde féminine jusqu'au 7 juillet prochain : le premier rendez-vous donc ce soir, France Corée du sud à 21h, avec nos commentaires en direct.