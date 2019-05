Coupe du monde féminine 2019 : le programme des matchs au Groupama Stadium à Lyon

Le Groupama Stadium à Lyon accueille trois rencontres de la Coupe du monde féminine 2019 de football. La compétition se déroule en France du 7 juin au 7 juillet. A Lyon, ce ne seront que les rencontres décisives : les deux demi-finales et la finale les 2, 3 et 7 juillet.

Lyon, France

La France accueille la Coupe du monde féminine de football du 7 juin au 7 juillet. Neuf villes accueillent 52 matchs : Le Havre, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes, Valenciennes, Grenoble et Lyon. Le Groupama Stadium, qui compte 59 186 places, est situé à Décines-Charpieu (Métropole de Lyon).

Les trois rencontres des phases finales y sont programmées : les première et deuxième demi-finales les 2 et 3 juillet puis la finale le dimanche 7 juillet. C’est près de 180 000 billets qui étaient à vendre pour ces trois rencontres qui se joueront à guichets fermés. On attend donc tout autant de supporters du monde entier dans la métropole lyonnaise dont 17 000 venus des États-Unis.

Les quatre équipes demi-finalistes installeront leur camp de base à Décines, Limonest, Dardilly et Oullins. Ce sont les footballeuses américaines qui sont les actuelles championnes du monde, depuis 2015. Les Bleues n'ont jamais gagné le trophée.

© Radio France

Les groupes des vingt-quatre équipes qualifiées

Groupe A : France , Corée du Sud, Norvège, Nigéria

, Corée du Sud, Norvège, Nigéria Groupe B : Allemagne, Chine, Espagne, Afrique du Sud

Groupe C : Australie, Italie, Brésil, Jamaïque

Groupe D : Angleterre, Écosse, Argentine, Japon

Groupe E : Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas

Groupe F : États-Unis, Thaïlande, Chili, Suède

Le village de la Coupe du monde

Le village de la Coupe du monde accueillera gratuitement les visiteurs dès le 26 juin place Bellecour, au centre de Lyon. Le village proposera par ailleurs de nombreuses animations : babyfoot humain, tournois de footsal, animations gonflables, foot fléchettes, footbowling ou concours de tirs, … Le village sera ouvert de 16h à 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis puis de 12h à 19h les mercredis, samedis et dimanches.

Infos pratiques