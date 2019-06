Coupe du monde féminine 2019 : Le stade de la Mosson à la traîne sur la vente de billets

Montpellier, France

La venue des Brésiliennes et de leur star Marta, ou des Allemandes, parmi les favorites de la compétition n'y a rien changé : les places pour assister au Mondial féminin peinent à se vendre à Montpellier. Le stade de la Mosson affiche une moyenne de remplissage de seulement 11 600 spectateurs par match, pour une enceinte qui peut en contenir jusqu'à 32 900.

Lundi soir, seules 10 700 personnes ont assisté au premier match à la Mosson entre le Canada et le Cameroun. Le stade est celui qui connaît le plus de difficultés à se remplir parmi les villes hôtes.

Le cap du million de billets franchi

Il reste pour l'heure 300 000 billets disponibles à la vente répartis sur les différentes stades, mais le cap du million de ticket vendus a été franchi. Quatorze rencontres de la compétition sur cinquante-deux vont même se jouer à guichet fermé. Parmi elles, les deux derniers matches de poule de la France à Nice et à Rennes sont complets, les matches de demi-finale et la finale à Lyon, le 7 juillet. On attend également beaucoup de monde à Montpellier jeudi 13 juin pour la rencontre entre l'Australie et le Brésil.

Paris, Lyon et Rennes sont les villes qui ont vendu le plus de billets. Les deux-tiers des billets ont été achetés par des français, le reste se partage entre les Américains (15%), les Britanniques (3%), les Néerlandais (2%) et les Allemands (1,5%).