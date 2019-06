Coupe du monde féminine 2019 : les équipes étrangères s'installent à Reims

Reims, France

Les norvégiennes sont arrivées en début de semaine et posent fièrement derrière leur drapeau national. Les filles du Nigéria débarquent ce mardi 4 juin. Deux équipes qui se rencontreront ce samedi 8 juin au stade Delaune pour le premier des six matches à Reims. Les équipes de Thaïlande et des Etats-Unis arrivent le 7 juin.

Pour ces six rencontres, 84 000 billets ont déjà été vendus.

le calendrier à Reims

-samedi 8 juin à 21h : Norvège / Nigéria

-Mardi 11 juin à 21h : Etats-Unis / Thaïlande

-Vendredi 14 juin à 18h : Jamaïque / Italie

-Lundi 17 juin à 21h : Rép de Corée : Norvège

-Jeudi 20 juin à 18h : Pays-Bas / Canada

-Lundi 24 juin à 18h : 2e du groupe B / 1e du groupe F

Pour cette rencontre de 1/8e de finale, les billets sont partis comme des petits pains. Il reste 1600 billets en vente pour une capacité nette de 20 500 places.