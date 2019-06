Coupe du Monde Féminine 2019 : les mamies chaussent les crampons

A l'occasion de la coupe du monde féminine, l’équipe de foot des "Soccer Grannies", les mamies sud africaines est en France pour 10 jours, pour soutenir son Equipe Nationale et pour disputer un match de gala contre les mamies foot françaises ce mercredi à Saint-Etienne.

Les mamies du foot françaises et sud africaines au stade de la Mosson

Lundi soir, les Mamies foot étaient dans les tribunes du stade de la Mosson pour le match Allemagne-Afrique du Sud . Ce mercredi soir, elles seront sur le terrain et vont disputer un match de foot à Saint Etienne .

C'est une histoire un peu folle qui a commencé en Afrique du sud, Clement et Julia ,fondateurs d' Oldyssey ,un média qui met en avant les initiatives portées par des seniors dans le monde entier, rencontrent les " Soccer Grannies" ces mamies sud africaines qui ont créé une équipe de foot . Ces mamies leur exposent leur rêve de venir en France pour la Coupe du monde féminine pour soutenir leur équipe nationale , mais elles veulent aussi jouer, disputer un match face à des mamies comme elles . C' était il y a un an.

Les" Vakhegula Vakhegula", qui veut dire mamies dans un dialecte sud africain sont arrivées en France le 11 juin , elles ont assisté à deux matchs de leur équipe , le 13 juin face à la Chine au parc des Princes et lundi dernier au stade de la Mosson face aux Allemandes, match qu'elles ont partagé dans les tribunes avec leurs collègues et futures adversaires françaises. Les sud africaines ont perdu 4 à 0 face aux Allemandes et sont éliminées.

SI les sud africaines sont quasiment des "pros", elles jouent ensemble régulièrement, la première équipe de Soccer grannies a été créée il y a 10 ans, ce n'est pas le cas de nos mamies foot françaises. C'est le groupe immobilier " les Sénioriales" qui accueille les sud africaines qui a battu le rappel parmi ses résidentes ,il y a deux mois pour créer une équipe , elles sont 18 à avoir dit banco, de 60 à 84 ans. Il a fallu trouver un entraineur, Philippe ancien éducateur ."

"il n'y en a que 2 ou trois qui ont déjà joué au foot, certaines ne savaient même pas comment était fait un terrain de foot, il a fallu mettre tout ça en musique, sans se blesser, en prenant du plaisir "Philippe, l’entraîneur

Place au match maintenant, plus attendu par les sud africaines que par les Françaises, très inquiètes depuis qu'elles ont les ont vu s’entraîner " elles sont très fortes, elles ont l’habitude de jouer ensemble , mois j'aime le foot, mais je n'avais jamais jouer, s'amuse Francine , l’aînée de nos mamies foot , 85 ans à l'automne prochain, ajoute -t-elle fièrement. France, qui elle a joué au foot " quand j’étais jeune, je sais qu'on va perdre ", préfère s'attacher aux moments d’échanges de partage de bonne humeur " elles sont tres tactiles , je te touche, je t embrasse, je te prends la main, c'est pas dans notre culture.; elles sont géniales, elles nous ont invitées en Afrique du Sud"

Le match entre les mamies du foot sud africaines et françaises est prévu ce mercredi à 17h au stade Salif Keita à Saint Etienne.

Olga, une des mamies foot françaises au Stade de la Mosson © Radio France - Pascale Viktory