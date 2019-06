Coupe du monde féminine 2019 : au Havre, les supporters des Pays-Bas en mettent plein la vue

Pour leur entrée dans la compétition, les Pays Bas ont battu la Nouvelle-Zélande, au Stade Océane (0-1), ce mardi. Les joueuses néerlandaises ont pu compter sur une incroyable mobilisation de leurs fans, dans et en dehors du Stade Océane. Reportage France Bleu Normandie.

Le Havre, France

Les Pays-Bas face à la Nouvelle-Zélande, c'était l'affiche à l'occasion du deuxième match de la Coupe du Monde féminine de football au Havre, ce mardi. Les championnes d'Europe n'ont pas livré une grande prestation, mais elles ont tout de même battu celles d'Océanie (0-1) grâce à un but dans les arrêts de jeu signé Jill Roord, de la tête.

Plus que sur la pelouse, c'est en tribune et en dehors du stade que le spectacle a eu lieu, grâce à une impressionnante mobilisation des supporters néerlandais. Venus en masse pour soutenir leur équipe, ils ont tenté de donner des ailes à leurs joueuses et ont aussi régalé les normands.

Marée orange dans les rues du Havre

Comme prévu, les supporters des Pays-Bas se sont retrouvés à la plage pour parader jusqu'à la gare pendant près de deux heures, ce mardi midi, avant de rejoindre le Stade Océane pour assister au premier match de leur sélection (15h). Massés derrière un bus impérial de la Fédération des supporters néerlandais, déguisés et maquillés, ils étaient plusieurs milliers à faire la fête et à marcher sous le regard des havrais, à la fois émerveillés et médusés par le spectacle.

Reportage France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :

Les néerlandais en ont mis plein la vue aux havrais :

La FAN PARADE en images :