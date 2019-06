Coupe du monde féminine 2019 : Maeva Clemaron fait la fierté de l’Isère rhodanienne

Auberives-sur-Varèze, France

Maeva Clémaron, est née il y a 26 ans, à Vienne, elle a grandi à Auberives-sur-Varèze (Isère). Son père, Jean Luc Clémaron y vit encore, nous le retrouvons dans son atelier, avec la demi-sœur de Maeva Clemaron, Léa. Tous les deux seront au Parc des Princes ce vendredi soir pour l’ouverture de la Coupe du monde, fiers de voir Maeva faire partie de l’aventure. « Une Coupe du monde, pour elle c’est le graal » dit son père, « c’est mérité » enchaine sa demi-sœur « quand on voit tous les efforts qu’elle a fait. Par exemple quand on était en vacances, elle se levait plus tôt pour faire son footing, et ça dès son plus jeune âge ».

Avec les garçons jusqu’à 14 ans

Ses premières années de footballeuse, Maeva Clemaron les a passées avec des garçons, à Cheyssieu, Chavanay et St Maurice l’Exil et déjà « il y a quelque chose qui ressortait » explique son père « un ami à moi dont le fils jouait avec Maeva m’a d’ailleurs dit un jour ‘elle jouera en équipe de France’ ».

Une double carrière

Maeva Clemaron avec le maillot de Fleury, son club actuel -

Avant Fleury, son club aujourd’hui, Maeva Clemaron est passée par le centre de formation de Lyon, puis s’est affirmée à St Etienne, où elle a aussi construit son autre carrière celle d’architecte. « Pour le coup là c’était mouvementé » assure Léa. « Elle alternait entre le foot et l’école, la journée c’était l’école, en fin d’après-midi le foot, et le soir au lieu de regarder la télé, elle était sur ses planches. Mais elle savait où elle allait et ses deux projets ont abouti ».

Mais le temps d’une Coupe du monde à la maison, Maeva Clemaron n’a que le foot en tête et qu’un plan, aller le plus loin possible, et revenir le 7 juillet à Lyon pour la finale, à seulement une petite heure de route de chez elle.