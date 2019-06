Coupe du Monde féminine 2019 : Nice attend les Bleues

Nice, France

Les Bleues vont avoir l'occasion ce mercredi soir à Nice de tester leur côte de popularité grandissante. Elles affrontent la Norvège pour leur deuxième match du mondial, après leur entrée réussie contre la Corée du Sud vendredi. Depuis ce match d'ouverture, l'engouement ne cesse de grimper autour de cette équipe de France, comme on a déjà pu le constater dimanche dernier lors de l'entraînement public sur la pelouse du stade Estivals de Mandelieu-la-Napoule.

Mais la preuve la plus flagrante de cet élan populaire, ce sont ces 8 000 billets vendus à Nice en quelques heures entre vendredi et samedi dernier pour ce match France - Norvège, qui se jouera donc à guichet fermé. Pour ceux qui sont arrivés trop tard, direction les bars de la ville. Les écrans sont de sortie. Les fûts de bière aussi. "On en a commandé deux fois plus cette semaine, par rapport à la normale," confirme le patron d'un bar du centre-ville de Nice.

Le show Diacre

Une douce euphorie autour des Bleues qui déteint même sur la sélectionneuse Corinne Diacre, qu'on dit froide et distante, mais qui a joué la carte de l'humour ce mardi en conférence de presse, notamment quand on lui a demandé comment elle se sentait sur la côte d'azur depuis samedi. "Pour moi c'est piscine transat' et pour mes joueuses c'est à l'ombre, dans leur chambre, enfermée à double tour".

France Bleu Azur vous fait vivre en direct et en intégralité ce France - Norvège dès 20h avec l'avant-match. Coup d'envoi à 21h.