Coupe du monde féminine 2019 : "Pour l’instant nous avons vendu seulement deux/trois maillots"

Chambéry, France

Coup d'envoi ce vendredi soir de la coupe du monde de foot féminin. En match d'ouverture les Bleues affrontent La Corée du Sud au Parc des Princes à 21 heures. Cette rencontre se joue à guichets fermés et pour la première fois la Coupe du monde féminine est retransmise sur une grande chaîne, en l'occurrence TF1.

Cependant, en Savoie, dans les magasins cet événement ne suscite pas autant d’engouement que le Mondial masculin l’année dernière.

On ne s'arrache pas les maillots...

Dans cette boutique de Chambéry spécialisée dans les maillots de foot, le responsable, Fabien, a prévu du stock. Dans les rayons il y a du choix mais pour l’instant, seulement, deux ou trois maillots de l’équipe de France féminine ont été vendus... L’année dernière, pour la coupe du monde homme, ils partaient comme des petits pains.

A la différence de l’an dernier où l’entrée de la boutique était aux couleurs de l’équipe de France, là pas un seul mannequin habillé en maillot des Bleues. « _Nous n’avons pas de mannequin en plastique femme pour exposer les maillots_. Ces mannequins coûtent cher et nous n’avons pas assez de demandes de maillots féminins pour en acheter » explique Fabien, le responsable du magasin. Mais selon lui, en cas de victoire des Bleues, les maillots pourraient bien se vendre.

Les magasins de télévisions ne proposent aucune promotion

Dans les grandes surfaces, où on croisait les Bleus à tous les rayons, sous forme de rasoir, céréales, boisson, chips et même sous-vêtements, là on peut faire ses courses sans savoir que la Coupe du monde va débuter… Manifestement les Bleues font moins vendre.

Dans les rayons télévisions ou dans les magasins spécialisés, aucune promotion pour nous vendre des écrans encore plus grands que grands, comme c’était le cas juste avant le mondial 2018.

"Ce n’est pas mis en avant dans les magasins" — Un vendeur d'électroménager

Quand on fait le tour des magasins de télévisions de l’agglomération de Chambéry, tous expliquent qu’il n’y a aucun effet Coupe du monde sur les ventes. La responsable d’un magasin reconnait : « Cet événement n’est pas mis en avant. Dans notre boutique par exemple, nous ne l’avons pas relayé ».