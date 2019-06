Coupe du monde féminine 2019 : succès d'audience pour le début des Bleues avec 10 millions de téléspectateurs

Record d'audience pour les Bleues sur TF1. Preuve que cette Coupe du monde féminine intéresse les Français : d'après la société de mesure d'audience Médiamétrie, 9,8 millions de personnes ont regardé le match vendredi soir et l'entrée en fanfare des Bleues dans la compétition (victoire 4-0 contre la Corée du Sud), une part d'audience très encourageante de 44,3%.

"Un record historique pour un match de football féminin"

TF1, qui diffusera tous les matchs de l'équipe de France ainsi que la finale en direct de Lyon, souligne dans un communiqué qu'il s'agit d'un "record historique pour un match de football féminin". La chaîne précise que le match a enregistré un pic à 10,9 millions de téléspectateurs pendant la rencontre. Dans le détail, toutes les grandes catégories de téléspectateurs ont regardé la rencontre, avec 51% de part de marché chez les personnes de 25 à 49 ans, 47% chez les femmes de moins de 50 ans, mais aussi 57% chez les hommes de moins de 50 ans et 65% chez les enfants de 4 à 14 ans.

A titre de comparaison, le match d'ouverture du Mondial 2018 en Russie, entre la Russie et l'Arabie Saoudite, joué à une heure moins favorable à son exposition médiatique, un jeudi à 17h, avait rassemblé 4 millions de téléspectateurs ; le premier match des Bleus, le 16 juin à la mi-journée contre l'Australie, 12,59 millions de téléspectateurs.

Le football féminin n'avait jamais encore bénéficié d'une telle exposition médiatique en France avant cette Coupe du Monde qui se déroule en France du 7 juin au 7 juillet dans neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.

Tout au long de la compétition, France Bleu vous fait vivre l'événement. Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr en Facebook Live avec Germain Arrigoni et Vanessa Lambert, Nadia Benmokhtar, notre consultante exceptionnelle, et Bruno Salomon, pour commenter les rencontres.