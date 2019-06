Coupe du monde féminine 2019 : une arbitre uruguayenne pour le match d'ouverture entre la France et la Corée du Sud

Paris, France

Le coup d'envoi de la Coupe du monde se rapproche. Vendredi à 21h, l'équipe de France va affronter devant 47.000 spectateurs au Parc des Princes la Corée du Sud à l'occasion du match d'ouverture.

Cette rencontre sera arbitrée par Claudia Umpiérrez. L'arbitre uruguayenne de 36 ans a été la première femme à avoir arbitré un match de D1 Uruguayenne (le 4 septembre 2016). Championnat dans lequel cette avocate de profession officie maintenant depuis 3 ans.

FIFA Women‘s World Cup - Match officials appointed for Opening game between 🇫🇷vs. 🇰🇷 Paris, 07 June 2019



Ref: Claudia UMPIERREZ 🇺🇾

ARef 1: Luciana MASCARANA 🇺🇾

ARef 2: Monica AMBOYA 🇨🇴

4th. Official: Melissa BORJAS 🇭🇳

VAR: Mauro VIGLIANO 🇦🇷 @FIFAWWCpic.twitter.com/rCi9Uqlr0r — FIFA Media (@fifamedia) June 4, 2019

Umpiérrez est en tout cas un nom de famille qui fleure bon le football des années 80-90 en France. Claudia Umpierrez est la nièce de Rubén "Pico" Umpiérrez, ancien joueur de Nancy, du Matra Racing et de Créteil.

