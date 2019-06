Coupe du monde féminine 2019 : une Mayennaise bénévole au Roazhon Park de Rennes

Laval, France

C'est un chiffre flatteur : 1 Français sur 2 compte suivre la coupe du monde de football féminin 2019 d'après un sondage Kantar TNS pour TF1. La compétition commence ce vendredi (21h) avec le match d'ouverture entre la France et la Corée du Sud au Parc des Princes. Un événement suivi de près par une Mayennaise : Tiffany, joueuse en équipe senior des Francs Archers de Laval.

Sept matchs de la coupe du monde, dont le match de poule entre la France et le Nigeria vont se jouer au Roazhon Park de Rennes, et c'est là que la jeune femme prendra position durant la compétition. C'est d'ailleurs le stade qui accueille le plus de matchs du mondial. Être bénévole est une forme de consécration pour Tiffany. "C'est mon petit plaisir personnel, c'est génial. On va être au plus près du spectacle, un événement d'envergure mondiale" explique la passionnée de football. Le premier match à Rennes aura lieu samedi : l'Allemagne affronte la Chine, et pendant toutes les rencontres Tiffany ne chômera pas. "Je serai dédié à l'accueil des spectateurs, pour les orienter dans le stade au niveau des tribunes, les aider à scanner leurs billets, mettre des affaires dans les consignes, être vraiment au service du spectateur". Pas sûr donc qu'elle puisse bien profiter du spectacle sur le terrain, d'ailleurs la consigne officielle veut que les bénévoles ne peuvent pas regarder les matchs. Mais entre la règle et la réalité ....

Déjà bénévole à l'EURO 2016

La défenseure des Francs Archers Laval à l'expérience des grands événements, puisque Tiffany a déjà été bénévole pour l'Euro 2016 des hommes en France. Elle a pu découvrir le bouillant stade Félix Bollaert de Lens. "Il y avait une ambiance ... wouah ! Il faut le voir pour le croire. Du coup au niveau de l'affluence j'espère qu'il y aura autant de personne à Rennes. L'Euro a apporté énormément de monde. Des matchs comme Angleterre-Pays de Galles par exemple. J'espère revoir ça" s'exclame Tiffany. Être bénévole ne s''improvise pas, il a fallu qu'elle candidate. 1.500 passionnées de football était sur la ligne de départ. 250 sont donc retenues.

Le clou du spectacle pour Tiffany seraient évidement de voir les Bleues remporter le mondial, elles qui n'ont jamais franchi les quarts de finale de cette compétition. Mais qu'importe le résultat pour la Mayennaise : au football féminin de montrer ses qualités. "Les filles sont plus dans la technique, le jeu. On dit souvent que les filles ne sont pas là à chouiner par terre. Elles vont se relever tout de suite, elles vont percuter. C'est peut-être plus lent dans le jeu mais c'est beaucoup plus agréable à regarder. On sait que ça ne va pas se bagarrer dans les tribunes car ce n'est pas ça le foot féminin" estime la jeune femme.

En tout cas le pari de mettre les Français, et en partie les garçons devant la télé est déjà gagné car la FIFA espère attirer 1 milliards de téléspectateurs pour cette coupe du monde féminine.