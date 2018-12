Coupe du Monde Féminine : On connaît les matches qui se joueront au Stade Delaune à Reims !

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde féminin a été effectué ce samedi à Paris. Reims aura droit a de belles rencontres avec des nations reconnues chez les filles comme les USA et le Canada. Les Pays-Bas seront également de la fête. Avec également un Jamaïque - Italie !

Reims, France

Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019 s'est déroulé samedi soir à Paris. On connaît désormais tous les matches qui se disputeront dans 9 villes et autant de stades. A Paris (Parc des Princes), Valenciennes, Le Havre, Reims, Rennes, Lyon, Grenoble, Nice et Montpellier.

Le Stade Delaune accueillera les rencontres suivantes

Samedi 8 juin - 15 heures | Groupe A | Norvège vs Nigéria

Mardi 11 juin - 21 heures | Groupe F | USA vs Thaïlande

Vendredi 14 juin - 21 heures | Groupe C | Jamaïque vs Italie

Lundi 17 juin - 21 heures | Groupe A | Corée-du-Sud vs Norvège

Jeudi 20 juin - 18 heures | Groupe E | Pays-Bas vs Canada

Dimanche 23 juin | 8e de finale | Deuxième du groupe B vs Deuxième du groupe F

Il y aura donc de belles affiches à Delaune avec notamment la venue des USA, l'un des grands favoris du tournoi, mais aussi le Canada qui est une nation de référence. Les équipes du groupe de la France sera aussi à Reims avec un Norvège - Nigéria et un Corrée-du-Sud - Norvège.

Le 8e de finale opposera lui le 2e du groupe B au deuxième du groupe F.

Les groupes