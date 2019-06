Coupe du monde féminine de foot 2019 : les Bleues premières et en huitièmes

Sans la Dijonnaise Elise Bussaglia laissée au repos sur le banc, l'équipe de France féminine a eu toutes les difficultés du monde à se débarrasser d'une vaillante équipe du Nigéria. Malgré une domination de tous les instants, les Bleues ont longtemps pêché dans la dernière passe, ou le dernier geste, comme le regrette la sélectionneuse Corine Diacre.

Corine Diacre consciente des difficultés de son équipe Copier

Un pénalty peut en cacher un autre

La libération est finalement venue d'une action aussi confuse que rocambolesque, à dix minutes de la fin du match. Sur un centre venu de la gauche, l'attaquante française Viviane Asseyi s'écroule. Après vérification, l'arbitre de la rencontre, Mme Borjas, décide d'accorder un pénalty aux Bleues.

Vivement critiquée après son incroyable but contre son camp face à la Norvège, Wendy Renard s'avance pour conjurer le sort. Mais son tir heurte le poteau gauche, pour aller mourir en sortie de but. Tout le monde se replace, prêt à poursuivre le jeu.

Mais quelques secondes plus tard, nouveau coup de sifflet : le pénalty doit être retiré, pour une faute de placement de la pauvre gardienne nigériane.

Une application à la lettre - mais aussi totalement absurde - de la "loi". Courageuse, Wendy Renard se présente alors à nouveau au point de pénalty, et parvient cette fois à tromper la gardienne adverse. La France mène 1-0, mais sur une invraisemblable décision arbitrale, influencée par la vidéo. Un scénario qui provoque de nombreuses réactions ironiques, voire désabusés, sur les réseaux sociaux.

La suite, Brésil ou Australie ?

Une seule certitude pour les Bleues : l'avenir s'écrira dimanche prochain au stade de l'Atlantique du Havre, en huitièmes de finale de cette coupe du monde. Pour continuer à rêver, il faudra de toutes façons gagner, et se montrer beaucoup plus appliquées devant le but. A l'heure qu'il est, impossible de vous dire qui sera l'adversaire de la France au prochain tour, ce la dépendra de nombreux résultats dans les prochaines heures. Mais pour l'heure, la plus grande probabilité se porte sur le Brésil, ou l'Australie.