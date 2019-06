Coupe du monde féminine de foot, un bilan très positif à Valenciennes, la plus petite ville hôte

Le Stade du Hainaut qui a accueilli 6 matchs en configuration FIFA est en train d'être démonté pour être rendu au VAFC. Le bilan est très positif pour les commerçants, les bénévoles et la mairie.

Valenciennes, France

Plus de 120 000 places vendues, 4 des 6 matchs complets, un taux de remplissage de plus de 87% le meilleur taux pour la plus petite ville hôte.

Selon le maire et président de l'agglomération, Laurent Degallaix, la FIFA était "estomaquée" par de si bons résultats, et même pour les friteries et buvettes du stade

Quand ils ont vu les chiffres, ils ont regardé à deux fois, car ce résultat à Valenciennes était supérieur au résultat qui avait été réalisé l'an dernier à la Coupe du monde masculine en Russie, c'est donc le grand chelem

Le maire se dit comblé par ces 3 semaines de compétition

Ce que nous avions vendu à l'époque c'était certes les infrastructures, la capacité hôtelière mais c'était aussi surtout l'engouement populaire qu'aurait cet événement à Valenciennes qui est une terre de sport et une terre de fête, et bien les faits nous ont donné raison, et ça a été un coup de projeteur formidable sur Valenciennes vu par près de 2 milliards de téléspectateurs

Laurent Degallaix le maire de Valenciennes Copier

Les restaurateurs ont fait le plein

Autour du Stade, les cafés restaurants ont bien travaillé. Avec un grand soleil à quasiment tous les matchs, les terrasses étaient bondées, presque un chiffre d'affaire doublé à la brasserie de l'équipe où le gérant Pierre Ledrole a adoré l'ambiance et la clientèle

L'ambiance est complètement différente de la ligue 1 et de la ligue 2 avec les hommes, ils vont chercher les autres équipes ils font des selfies ensemble, se mettent à la même table, discutent et chantent ensemble, une clientèle parfaite

Des supporters Camerounais et Hollandais prennent la pause © Radio France - rbv

Même enthousiasme pour Aurélia Marcos la gérante de la brasserie du stade, qui avoue qu'elle est quand même très fatiguée, mais "c'est de la bonne fatigue" ajoute t'elle

Au centre ville, les restaurateurs se frottent aussi les mains, et presque tous les magasins en ont profité selon Laurent Suin, le président des Boutiques de Valenciennes.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Un accueil des Valenciennois salué par les équipes et les supporters

Pour accueillir au mieux les plus de 50 000 supporters étrangers, les commerçants avaient le mis le paquet, guirlandes et drapeaux, l'office du tourisme doublé ses effectifs et tout ça a payé assure le maire Laurent Degallaix

L'entraîneur de l'équipe anglaise expliquait qu'il y avait eu un accueil extraordinaire à Valenciennes que les visages étaient rayonnants et que ça faisait plaisir. Nous avons eu aussi énormément de mails de hollandais qui espéraient revenir en touriste

Les 220 volontaires sont aussi ravis de cette expérience comme Patrick d'Anzin qui en aurait presque la larme à l’œil. Véronique qui est venue de la Côte d'Opale avec son mari en camping car pour faire 3 semaines de bénévolat est aussi ravie de cette coupe du monde.

Patrick et Véronique, 2 volontaires ravis de leur coupe du monde © Radio France - Rafaela Biry-vicente

Double marée orange

LE grand événement qui restera gravé dans les mémoires c'est la marée orange le 15 juin. 16 000 supporters hollandais qui font la fête place d'armes avant d'entamer une marche tourbillonnante jusqu'au stade en reprenant des tubes néerlandais, devant des Valenciennois émerveillés.

Une plus petite marée a déferlé samedi pour le match face à l'Italie.

Enfin, côté sécurité le bilan est aussi positif avec aucun incident à signaler.