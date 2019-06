Coupe du monde féminine de football 2019 : Amandine Henry, la pépite nordiste qui mènera les Bleues

Nord-Pas-de-Calais, France

Amandine Henry est l'une des joueuses les plus expérimentées de l'Equipe de France. Dix ans que la milieu de terrain endosse le maillot floqué du coq, et un palmarès impressionnant en club. La Lilloise a aussi marqué les esprits dans la région, où elle a été formée. Rencontre avec ceux qui l'ont croisée, lorsqu'elle était jeune joueuse... et déjà prometteuse.

A 28 ans, Maxence Loose est passé par de nombreux clubs de la région. Notamment par l'Iris, à Lambersart, chez les benjamins puis les moins de 13 ans. Une équipe qui avait une particularité : leur numéro 6 était une fille. "Dans le Nord-Pas-de-Calais, tout le monde savait qu'il y avait une fille dans cette équipe. Et la rumeur disait qu'elle était très talentueuse."

L'équipe des benjamins de l'Iris Lambersart lors de la saison 2001-2002. Debout à gauche, la numéro 6 : Amandine Henry

Cette pépite de l'Iris Lambersart dont tout le monde parle, c'est Amandine Henry, capitaine de l'actuelle Equipe de France qui portait déjà le brassard chez les garçons. Ce qui ne posait aucun problème à ses coéquipiers. "C'est pas comme si c'était un garçon, mais presque. En terme de prestation sur le terrain, c'était la même chose qu'un garçon mais avec des longs cheveux blonds, c'est tout."

Amandine Henry et sa longue chevelure devront se résigner à jouer avec les filles en grandissant. A 15 ans, la Nordiste signera en première division à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avant de partir pour Clairefontaine, puis à Lyon. Sur sa route elle croisera plusieurs fois Laurie Dacquigny, qui se souvient d'un échange fort entre Amandine Henry et le conseiller technique de l'époque, Jacques Hénot, lors d'un stage de détection à Liévin.

On était toutes rassemblées, Amandine avait le maillot de l'Equipe de France à l'époque, et Jacques lui a dit : "Toi Amandine, un jour tu le porteras pour de vrai."

Rien ne semble lui résister. Avec l'Olympique Lyonnais, son club actuel, elle a déjà tout gagné (11 titres en championnat, 6 Coupes de France et 5 trophées en Ligue des Champions). Mais cet été la capitaine mènera une équipe de France qui doit encore faire ses preuves. Son objectif est clair : soulever, pour la première fois de l'histoire des Bleues la Coupe du Monde, le 7 juillet prochain.