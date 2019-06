Coupe du monde féminine de football 2019 : les Bleues sereines avant d'affronter le Nigéria

France - Nigéria, l'Acte III

Une rencontre évidemment à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu, pour laquelle la sélectionneuse Corine Diacre a décidé de faire tourner son effectif, comme on dit. Elle compte mettre une partie de ses cadres au repos et aussi laisser leur chance aux remplaçantes.

L'idée n'est pas forcément de calculer, mais au moins de s'inscrire dans la durée, car cette compétition va se dérouler jusqu'au 7 juillet, si la France va jusqu'en finale. Le chemin est long, mais franchement, on a le talent pour y arriver.. c'est une collègue de France 3 Bourgogne qui l'affirme, Maeva Damoy, supportrice des Bleus, évidemment.

DFCO : Olivier Delcourt répond aux Lingon's Boys

Le feuilleton des supporters du DFCO se poursuit par médias interposés. On vous rappelle le contexte rapidement : il y a dix jours, une réunion a lieu entre le président Olivier Delcourt et les responsables du groupe de supporters des Lingon's Boys. A cette occasion, ces derniers apprennent qu'ils vont être décalés dans un recoin de la tribune nord la saison prochaine, loin de leur place attribuée pile au milieu.

Réaction immédiate : dans un long communiqué, ils parlent d'une humiliation, d'une intention de nuire de la part du club, ils annoncent leur retrait des tribunes la saison prochaine.

Des comportements déplacés que je n'accepte pas

Le président Delcourt répond dans les colonnes du Bien Public, qu'il n'a aucun problème avec les Lingon's Boys, "bien au contraire". Que cette décision est simplement liée à un audit, et sans doute à des travaux à venir sur le parcage des supporters visiteurs. Mais tout de même, il va un peu plus loin : "À certains moments", dit-il, "pas tous les Lingon’s, mais certains ont eu des comportements déplacés que je n’accepte pas et ne tolère pas dans un stade de football. On peut être supporter d’un club, mettre de l’ambiance, mais il y a aussi des limites." Référence sans doute à l'épisode des menaces sur Antoine Kombouaré, poursuivi à la sortie du stade après la défaite face à Nice le 31 mars dernier.

Des bisbilles qui en tout cas n'influencent pas la vente des cartes d'abonnement pour la saison prochaine selon Olivier Delcourt : "Au niveau de la vente, ça va encore plus vite que l'année dernière."