Coupe du monde féminine de football 2023 : la France contre le Brésil, la Jamaïque et un barragiste

L'équipe de France féminine de football hérite d'un groupe plutôt clément lors des tirages au sort de la Coupe du monde 2023 , dont le premier tour est prévu du 20 juillet au 3 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Les Bleues de Wendie Renard ont été versées dans un groupe qui comporte le Brésil, ainsi que la Jamaïque et un barragiste à l'identité encore inconnue. Elles se trouvent donc dans un tableau différent de celui des États-Unis, leur bourreau en quart de finale de l'édition 2019 à domicile, ce qui leur assure de ne pas affronter les doubles championnes du monde en titre avant l'éventuelle finale le 20 août à Sydney.

Elles évitent les Américaines

À neuf mois du tournoi dans l'hémisphère sud, l'horizon s'est dégagé au cours d'une cérémonie heureuse pour les Bleues, chanceuses lors du tirage effectué à l'Aotea Centre d'Auckland. Les demi-finalistes du dernier Euro ont rendez-vous le 23 juillet à Sydney contre la Jamaïque. Elles fileront ensuite à Brisbane pour affronter les Brésiliennes six jours après, avant de retourner à Sydney le 2 août pour rencontrer un barragiste (parmi Taïwan, Paraguay, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Panama) dont l'identité sera connue en février.

L'équipe de Corinne Diacre établira son camp de base en Australie, où elle jouera tous ses matches du tournoi, avec l'espoir d'atteindre la première finale de son histoire, le 20 août à Sydney. Sur le chemin du Stadium Australia, les Bleues ne croiseront pas la route des Etats-Unis, doubles championnes du monde en titre qui avaient cassé leur rêve de titre en 2019 à domicile. La "Team USA" de Megan Rapinoe est versée dans une autre partie de tableau (dans le groupe E, voir ci-dessous).

Les Françaises, cinquièmes au classement Fifa, bénéficiaient d'un statut de tête de série qui les mettaient à l'abri au premier tour de tout choc contre les Etats-Unis, les Anglaises fraîchement titrées au Championnat d'Europe, ou encore l'Allemagne, l'Espagne, la Suède et les deux pays hôtes.

"Ce groupe ne sera pas simple, avec le Brésil et la Jamaïque. Comme les trente-deux qualifiés, on aura des équipes importantes à jouer avant d'espérer se qualifier pour les 8es de finale" a réagi Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleues. "On jouera la Jamaïque en premier, il faudra déjà bien démarrer la compétition. La première place devrait se jouer entre le Brésil et nous, mais il ne faut pas sous-estimer la Jamaïque et le pays qui nous rejoindra en février."

France-Brésil comme en 2019

Une mauvaise pioche n'était pas à exclure parmi les membres du chapeau 2. Mais elles ont esquivé les championnes olympiques canadiennes, la Norvège d'Ada Hegerberg, le Japon sacré en 2011 et les Pays-Bas de Vivianne Miedema. À la place, elles sont tombées sur le Brésil, une équipe qui ne les a jamais battues. Cela réveillera le souvenir du Mondial-2019, un huitième de finale irrespirable au Havre remporté 2-1 en prolongation grâce à un but d'Amandine Henry.

Dans le chapeau 3, il fallait éviter le Danemark de Pernille Harder et les tricolores ont hérité de la Jamaïque, ce qui donnera lieu à un affrontement inédit en Australie. La sélection jamaïcaine compte dans ses rangs l'attaquante de Manchester City Khadija Shaw, passée par Bordeaux. De son côté, la Nouvelle-Zélande est tombée sur la Norvège, les Philippines et la Suisse. L'Australie va croiser la République d'Irlande, le Nigeria et surtout le Canada. Dans le groupe E, il y aura une répétition de la finale 2019 entre les Etats-Unis et les Pays-Bas. La poule sera complétée par le Vietnam et un barragiste.

La neuvième Coupe du monde féminine sera inédite à plus d'un tour : la première à trente-deux équipes, la première dans l'hémisphère sud et la première à être coorganisée par deux pays. Après le succès d'audience de l'édition 2019 en France, la Fifa espère transformer l'essai en Océanie.

La composition des huit groupes

Groupe A

Équipes : Nouvelle-Zélande (pays hôte), Norvège, Philippines, Suisse

Villes hôtes : Auckland, Dunedin, Wellington et Hamilton en Nouvelle-Zélande

Groupe B

Équipes : Australie (pays hôte), République d'Irlande, Nigeria, Canada

Villes hôtes : Brisbane, Melbourne, Sydney et Perth en Australie.

Groupe C

Équipes : Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

Villes hôtes : Auckland, Dunedin, Hamilton et Wellington en Nouvelle-Zélande

Groupe D

Équipes : Angleterre, barragiste, Danemark, Chine

Villes hôtes : Adelaïde, Brisbane, Perth et Sydney en Australie

Groupe E

Équipes : Etats-Unis (tenantes du titre), Vietnam, Pays-Bas, barragiste

Villes hôtes : Auckland, Dunedin, Hamilton et Wellington en Nouvelle-Zélande

Groupe F

Équipes : France, Jamaïque, Brésil, barragiste

Villes hôtes : Adelaïde, Brisbane, Perth et Sydney en Australie

Groupe G

Équipes : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

Villes hôtes : Auckland, Dunedin, Hamilton et Wellington en Nouvelle-Zélande

Groupe H