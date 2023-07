Coupe du monde féminine de football : il y aura un petit parfum normand au Mondial

C'est la neuvième édition de la Coupe du Monde féminine de football. Cette année, 32 équipes sont qualifiées, huit de plus que l'édition précédente. Parmi les 32 nations qualifiées, trois comptent des joueuses passées par le Havre AC, le FC Rouen ou l'Evreux AC.

Les incontournables tricolores

Parmi les joueuses sélectionnées par Hervé Renard, trois ont un passé commun avec notre région. La plus normande des Bleues, c'est sans conteste Viviane Asseyi. L'attaquante de 29 ans est née à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Sa famille réside toujours à proximité. La joueuse de West Ham a longtemps porté les couleurs de l'US Quevilly, des plus jeunes jusqu'à 2008, avant de disputer une saison au FC Rouen, entre 2008 et 2009. Elle est ensuite partie à Montpellier en 2009, à l'âge de 16 ans.

Une autre joueuse retenue chez les Bleues connaît bien la région : il s'agit de Constance Picaud. La gardienne de 25 ans évolue maintenant au Paris Saint-Germain, mais elle a défendu les couleurs du Havre AC de 2019 à 2021, avec qui elle a disputé 40 matches, joué en D1 et a connu sa première sélection en Equipe de France.

On se souvient moins de son passage dans la région, mais le club que l'on appelait alors l'Evreux AC en garde évidemment un bon souvenir. La milieu Léa Le Garrec, 30 ans, est passée par le club ébroïcien pendant deux ans, entre 2007 et 2009. Elle joue désormais à Fleury, depuis trois ans, après un passage anglais à Brighton.

Les Bleues défieront la Jamaïque, le 23 juillet à 12h, le Brésil le 29 puis le Panama le 2 août, à la même heure.

Deux irlandaises passées par le HAC

Récemment, le Havre AC a vu passer deux internationales irlandaises, sélectionnées pour le Mondial australien et néo-zélandais. L'une d'elles à eu un passage aussi éphémère que réussi. L'attaquante Kyra Carusa a disputé trois matches en Ciel et Marine en avril 2019. Le temps de marquer quatre buts, avant de filer au Danemark, à Koge, avec succès. Cette année, elle a rejoint les London City Lionesses.

L'autre irlandaise passée sous la tunique havraise est restée un peu plus longtemps : Courtney Brosnan, gardienne du HAC lors de la saison 2018-2019. Elle y a joué 21 matches, lors d'une saison où elle terminera avec ses coéquipières deuxième de D2 et connaîtra ses premières expériences en sélection.

L'Irlande, battue par les Bleues (3-0) en match de préparation, joue dans le Groupe B. Le pays affronte les hôtes australiennes ce 20 juillet à 12h. Ce sera ensuite le Canada le 26 juillet à 14h, puis le Nigeria le 31 à midi.

Une prometteuse défenseure haïtienne

La sélection d'Haïti va disputer pour la première fois la Coupe du Monde féminine de football. Grâce aux performances de sa pépite Melchie Dumornay, mais aussi de Kethna Louis. La défenseure de 26 ans a fait le grand saut depuis Haïti en 2018, pour Issy. Un an plus tard, à 23 ans, c'est au Havre qu'elle atterrit, alors en D2, suite à ses belles performances. Elle y restera deux ans, de 2019 à 2021, dispute 20 matches et marque 5 buts et participe bien sûr à la montée en D1. Elle signe ensuite au Stade de Reims puis rejoint Montpellier, suivant une progression linéaire.

Les Haïtiennes joueront contre l'Angleterre le 22 juillet à 11h30, la Chine le 28 à 13h puis le Danemark le 1er aout à 13h.