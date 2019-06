Coupe du monde féminine de football : la Suède et le Chili se préparent avant leur match à Rennes

La Suède affronte le Chili (Groupe F) ce mardi 11 juin au Roazhon Park à Rennes à 18h00. La Coupe du monde féminine de football bat son plein en Bretagne, surtout lorsque les équipes s'entraînent, comme à Cesson-Sévigné et à Bédée.

Ille-et-Vilaine, France

Les entraînements des équipes féminines du mondial font le plein dans les communes d'Ille-et-Vilaine. La Suède affronte le Chili ce mardi 11 juin à 18h00 au Roazhon Park à Rennes et avant ce match, Chiliennes et Suédoises ont pu goûter à la ferveur bretonne lors d'un entraînement ouvert au public, à Bédée et à Cesson-Sévigné près de Rennes.

Grosse ferveur pour la Suède à Cesson-Sévigné

La sélection suédoise s'est entraînée au Stade Dézerseul de Cesson-Sévigné dimanche 09 juin dernier. Une séance ouverte au public qui a attiré plus d'une centaine de curieux, et une vingtaine de journalistes du monde entier.

Un entraînement de deux heures sous le soleil © Radio France - Maxime Bossonney

Dans les tribunes beaucoup portaient évidemment les couleurs des Bleues, sauf Marise, bretonne, mais en maillot jaune de la Suède. Souvenir de son séjour à Stockholm la capitale : "On est très bien accueilli en Suède donc je voulais aussi les accueillir honorablement." explique-t-elle.

Au bord du terrain aussi il y a du monde. La plupart ne connaissent pas les joueuses, mais d'autres identifient certains membres de l'effectif. C'est le cas de Gersende qui est ravi de voir autant de ferveur pour le foot féminin : "Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Cette compétition fait évoluer les mentalités et c'est très bien" estime-t-elle.

Du monde et beaucoup de journalistes au bord du terrain et plus haut sur les gradins © Radio France - Maxime Bossonney

Certains d'ailleurs vont voir pratiquement tous les matchs, et donc tous les entraînements; comme Philippe : "On a la chance que ce mondial soit chez nous en France, on va essayer de profiter un maximum, d'en voir un maximum, peu importe les équipes" dit-il.

Il y en a même qui ont fait le déplacement depuis la Suède comme Martin, il habite Örebro au centre du pays. Selon lui, "avec un peu de chance les Suédoises peuvent gagner le mondial, mais il faudra être au top niveau pour atteindre la finale".

En tout cas, qu'ils soient Suédois ou Français, les spectateurs ont eu le droit à une séance dédicace et photos avec les joueuses, à la fin de l'entraînement.

Beaucoup d'enfants ont voulu repartir avec une photo et une signature © Radio France - Maxime Bossonney

Les Chiliennes vues comme des stars

Même engouement à Bédée, au Nord de Rennes quand le Chili se présente sur le terrain d'entraînement. Des centaines de curieux viennent découvrir ces joueuses inconnues jusqu'alors et après quelques touchés de balles, elles sont vite considérées comme des stars.

Les joueuses commencent par des tours de terrains et un petit échauffement © Radio France - Alexandre Frémont

"T'a vu comme la gardienne a sauté tout à l'heure ? Moi je n'aurais jamais pu arrêter ce tir", souffle un petit à son ami, tous les deux jeunes footeux. "C'est impressionnant de se trouver au bord de la pelouse en face de professionnelles, ça n'arrive pas tous les jours", explique un autre petit, fier d'être ici à l'entraînement.

Étirement au soleil pour les Chiliennes © Radio France - Alexandre Frémont

Le monde afflue rapidement autour des barrières du stade de Bédée © Radio France - Alexandre Frémont

Plusieurs centaines de personnes savourent ce samedi après-midi © Radio France - Alexandre Frémont

Les petits autour du terrain ne comprennent pas tout ce qui est dit par les coachs, "ah bon ils parlent pas Chinois ? Mais elles parlent quelle langue alors ?", se questionne Alban, mais ils sont déjà fans de la sélection chilienne : "Je pense qu'elles peuvent battre la France", est convaincu l'un d'eux. "C'est époustouflant de voir ces joueuses là à Bédée, dans notre petite ville cachée".

Le petit Alban déjà conquis par les joueuses Chiliennes © Radio France - Alexandre Frémont

Tous ont pu faire une photo avec des joueuses ou demander des dédicaces. © Radio France - Alexandre Frémont

Le Chili compte dans ses rangs la gardienne du Paris SG. © Radio France - Alexandre Frémont

Certains médias étaient aussi présents pour prendre la température avant le match face à la Suède © Radio France - Alexandre Frémont

Match donc entre la Suède et le Chili ce mardi 11 juin à 18h. Les Suédoises partent largement favorites mais dans cette compétition, les surprises sont souvent au rendez-vous.