Coupe du monde féminine de football : les grandes dates de l'équipe de France féminine de football

Qu'il a été long le chemin pour l'équipe de France féminine de football ! De 1970 à aujourd'hui, les grandes dates qui ont marqué le football féminin français.

Le football féminin français moderne trouve ses origines à Reims à la fin des années 1960. Les compétitions internationales sont encore officieuses et qualifiées de "pirates". Le premier "Mundial" ou Coppa del Mondo a lieu en juillet 1970 en Italie. Petit à petit le football féminin s'organise, se développe en France comme à l'étranger.

29 mars 1970 : reconnaissance officielle par la FFF

Les joueuses françaises sont très actives à la fin des années 1960 pour faire reconnaître leur sport auprès de la Fédération française de football (FFF) et le public. C'est chose faite le 29 mars 1970. Le premier match officiel de l'équipe de France a lieu un an plus tard, le 17 avril 1971 à Hazebrouck. La France gagne 4 à 0 contre les Pays-Bas et se qualifie pour le Mondial de 1971 qui se tient au Mexique.

Août - septembre 1971 : participation à leur premier "Mundial" au Mexique

Six équipes sont en lice pour la phase finale : le Mexique, l'Argentine, l'Angleterre, le Danemark, l'Italie et la France. Cette dernière doit faire face à deux poids-lourds du football féminin : le Danemark, le tenant du titre, et l'Italie. Mais l'équipe française n'a pas de technique ; seule sa condition physique pourrait la sauver.

Le Danemark remporte pour la deuxième fois consécutive le titre. La France finit cinquième.

1998 : les garçons sont champions du monde, et pour les filles ?

Sous l'impulsion d'Aimé Jacquet, le football féminin de haut niveau est enfin pris en charge par les équipes du Centre national du football. Tout comme les garçons, elles peuvent profiter de plein droit aux facilités qu'offre Clairefontaine. L'égalité de traitement des deux équipes est en marche mais la route est encore longue.

2003 : enfin leur premier Mondial FIFA

12 ans après la première édition de la Coupe du monde féminine de football en Chine, la France assiste enfin à une compétition internationale majeure. Les États-Unis, nation du soccer, accueille cette grande vitrine du football féminin. Les Bleues ne passent pas le premier tour.

2017 : une femme à la tête des Bleues

Le 30 août 2017, Corinne Diacre est nommée "sélectionneure" de l'équipe de France. Ancienne joueuse de l'équipe de France, elle joue toute sa carrière comme défenseuse centrale à l'ASJ Soyaux. Elle est également connue pour avoir été la première femme à entraîner sur le long terme une équipe professionnelle masculine, le Clermont Foot 63 (Ligue 2).

Elle succède à Olivier Echouafni pour une durée de quatre ans.