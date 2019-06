Coupe du monde féminine de football : La Squadra Azzura gagne sa place en quart à Montpellier

Montpellier, France

Dernier match du Mondial féminin de foot à la Mosson mardi soir. L'Italie a battu la Chine 2 buts à 0 et valide une place pour les quarts de finale de la compétition. Elles affronteront les Pays-Bas samedi pour espérer atteindre les demi-finales.

Pour cette dernier rencontre, le public s'est déplacé en nombre. Le match s'est joué à guichet presque fermé : 17 500 spectateurs ont assisté à la rencontre. Les supporters italiens ont assuré l'ambiance dans les travées avant même le coup d'envoi.

La coupe du monde terminée chez nous, le maire de Montpellier Philippe Saurel en a profité pour tirer un premier bilan : "On est très heureux, on a vu de belles couleurs dans la ville, les supporters étaient présents. _C'est un bilan très positif_. Déjà en termes de remplissage du stade, le travail a été fait. Et puis sur le football féminin en général. On a bien vu au travers de cette Coupe du monde que le football féminin a gravi un étape en matière de reconnaissance. On est très fiers que Montpellier ait pu participer à ce virage."

Pour le foot féminin, tout est gagné, il y aura un avant et un après Coupe du Monde " Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football

Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, présent ce mardi soir au stade de la Mosson s'est dit très satisfait de cette Coupe du Monde en France " quand on a décidé d être candidat et d’organiser cette coupe du monde en France, il y a 5 ou 6 ans , les chiffres étaient très inquiétants , on se demandait si on allait y arriver , la réponse est là, avec des stades bien remplis, à guichets fermés pour l' Equipe de France, et les médias du monde entier qui sont présents ."

À l'occasion de la rencontre, une banderole en hommage à Louis Nicollin a été déployée du haut des tribunes. Il y a près de 20 ans, il a été le premier président d'un club professionnel a fondé une section féminine pro. Louis Nicollin qui aurait eu 76 ans le 29 juin prochain .

Certaines sont venues en famille assister à la rencontre © Radio France - Elena Louazon