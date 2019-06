Coupe du Monde féminine de football : sécurité renforcée dans la ville du Havre

La ville du Havre comme les services de l'Etat sont largement mobilisés pour la Coupe du Monde féminine de football. Un gros dispositif de sécurité et de secours a donc été pensé et mis en place pour limiter les risques.

Le Havre, France

Nombreux sont les sites à sécuriser jusqu'au 27 juin, date du septième et dernier match de la Coupe du Monde de football féminin, au Havre. Parmi eux : l'enceinte et ses alentours, bien sûr, mais aussi le centre ville et la Fan Zone située sur la plage, où 4.000 personnes pourront se réunir les jours de matchs au Stade Océane, ainsi que pour suivre les rencontres des Bleues sur écran géant. La ville a donc embauché des agents de sécurité privée. Ces derniers viendront appuyer et compléter le travail des forces de l'ordre, municipales et nationales, piloté par la sous-préfecture.

Les gros moyens sont de sortie - Explications de Marie Aubert, sous-préfète, au micro de Bertrand Queneutte :

Bertrand Queneutte, avec Marie Aubert, sous-préfète du Havre Copier

Une Fan Zone pour 4.000 personnes

Au delà du Stade Océane, le deuxième endroit à sécuriser sera la Fan Zone, située sur la plage. Elle sera ouverte essentiellement les jours de matchs de l'équipe de France, avec un écran géant. Mais aussi les jours de matchs au Stade Océane. Sur place : des activités sportives, écoresponsables, culturelles et interactives seront proposées.

Concernant la sécurité : deux entrées sécurisées, trois niveaux de contrôle, et des agents qui procéderont à une inspection visuelle des vestes et des sacs autorisés, ainsi qu'à un contrôle par magnétomètre.

Au Stade Océane comme dans cet espace, un certain nombre d'objets, en plus des pétards et feux d'artifice, sont interdits (verre, bouteilles, canettes, armes à feu, armes blanches, outils, chaussures de sécurité, casques, animaux, lasers, instruments de musique, valises).

Le détail du dispositif, avec Sébastien Tasserie, adjoint aux sports à la ville du Havre :

La "Fan Zone" expliquée par Sébastien Tasserie, adjoint aux sports à la ville du Havre Copier

Les jours et horaires d'ouverture de la Fan Zone du Havre :

Vendredi 7 juin de 18h30 à 23h (match de l'équipe de France à 21 h)

Samedi 8 juin de 11h à 18h (match à 18 h au stade Océane : Espagne vs Afrique du Sud)

Dimanche 9 juin de 10h à 18h (pas de match)

Mardi 11 juin de 10h à 14h (match à 15 h au stade Océane : Nouvelle-Zélande vs Pays-Bas)

Mercredi 12 juin de 14h à 23h (match de l'équipe de France à 21 h)

Vendredi 14 juin de 14h à 20h (match à 21 h au stade Océane : Angleterre vs Argentine)

Lundi 17 juin de 10h à 17h (match à 18 h au stade Océane : Chine vs Espagne)

Jeudi 20 juin de 14h à 20h (match à 21 h au stade Océane : Suède vs USA)

Samedi 22 juin de 10h à 18h

Dimanche 23 juin de 10h à 18h (match à 21 h au stade Océane : huitième de finale)

Jeudi 27 juin de 14h à 20h (match à 21 h au stade Océane : quart de finale)

Vendredi 28 juin de 14h à 23h (match de l'équipe de France à 21 h si elle arrive en 1/4 de finale)

Au Havre comme dans chaque ville hôte, les lieux de rassemblement seront placés sous surveillance © Maxppp - Frédéric Speich

Circulation & Stationnement

Un dispositif particulier de circulation et de stationnement sera développé les jours de match, dans la ville du Havre. Les automobilistes qui ne souhaitent pas se rendre au Stade Océane ou aux abords seront orientés vers d'autres itinéraires au travers d'un plan de jalonnement spécial. Les supporters, eux, auront accès à des navettes gratuites au départ du Havre, de Gonfreville l'Orcher et de Montivilliers. Un dépose taxi sera installé autour du Stade Jules-Deschaseaux. Un parking relais de 300 places verra le jour sur le boulevard Jules Durand (170, site Eurasia). Enfin, un parking vélos sera disponible autour du Stade Océane, avec 180 places.

La parade des supporters neerlandais

La Fédération des supporters neerlandais organise une Fan Parade le 11 juin, à partir de 11h30 : un bus impérial déambulera dans les rues du Havre, suivi par des milliers de supporters oranges à pied. L'avenue Foch, la place de l'hôtel de ville, le boulevard de Strasbourg et la gare feront partie de l'itinéraire, sur lequel il sera interdit de stationner entre le lundi 10 juin (23h) et le mardi 11 juin (13h).

Toutes les informations pratiques en matière de sécurité, de stationnement et de circulation sont à retrouver sur le site internet de la ville du Havre.