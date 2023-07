Coupe du monde féminine de football : une première pour la vendéenne Constance Picaud

La Coupe du monde féminine de football 2023 a débuté depuis le jeudi 20 juillet en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais les Bleues jouent leur premier match ce dimanche 23 juillet 2023 à Sydney face aux Jamaïcaines. Les Bleues ont montré de belles choses durant les matchs de préparation avec des succès contre l’Irlande (3-0), le Canada (2-1) et la Colombie (5-2).

"Elle avait déjà un très beau potentiel de gardienne" - Claudie Durand, ancienne entraîneuse de Constance Picaud

La gardienne vendéenne Constance Picaud, 25 ans, joue sa toute première Coupe du monde. Elle a fait ses débuts au club de Beauvoir-sur-Mer. Née à Challans, elle n'a jamais oublié d'où elle venait, de quoi réjouir Claudie Durand, sa toute première entraineuse, qui a connu la footballeuse de ses 9 à ses 14 ans : "Constance a commencé le foot à neuf ans et a rejoint un groupe de garçons déjà constitué depuis deux ou trois ans, se rappelle Claudie Durand. C'était la seule fille, et elle est donc arrivée dans un contexte un peu particulier. Elle s'est très bien intégrée, et on a repéré un très beau potentiel de gardienne. Elle écœurait les équipes adverses, parce qu'ils la voyaient arriver et se disait que ce n'était qu'une fille, mais à la fin du match, ils déchantaient vite et allaient la féliciter parce qu'elle faisait de très beaux matchs. C'est une grande fierté, parce qu'en tant qu'éducateur, on ne s'attend pas forcément à autant de succès. Constance reste très accessible encore aujourd'hui et elle n'oublie pas d'où elle vient."

Le coup d'envoi du match des Bleues est ce dimanche à midi (heure française).