Coupe du Monde féminine de football : une vitrine pour le club de Montpellier

Victorieuse mardi dernier du Maroc, la France défie l'Australie, ce samedi (9h), un des deux pays hôtes de la compétition, pour une place en demi-finale. Parmi les 23 Françaises encore en lice dans cette Coupe du monde, six ont un lien avec le MHSC féminin.

ⓘ Publicité

"C’est mon club, c’est ma ville, j’aime Montpellier !"

À commencer par l'attaquante Viviane Asseyi, devenue montpelliéraine en 2009, après son passage en Normandie. "Montpellier m’a appelée quand j’étais à Rouen. À la trêve, ils avaient eu une blessée majeure dans leur équipe. Ils avaient regardé pas mal de matches de moi avec Rouen, et m’avaient appelée. Ils disputaient la Ligue des champions, cette année-là. J’avais 16 ans", raconte-t-elle au quotidien régional Ouest-France . La normande va alors rester 7 ans dans la capitale Héraultaise, avant de quitter Montpellier en 2016, pour rejoindre l'OL.

Troisième gardienne de l'équipe de France, Solène Durand figure elle aussi dans la liste de l'ancien entraineur du LOSC. Arrivée dans l'Hérault en 2009, la jeune femme signe son premier contrat professionnel, deux ans plus tard, en 2011. Après six saisons passées au club, la jeune femme originaire de Saint-Rémy, en Saône-et-Loire, rejoindra par la suite, en 2017, le club de Guingamp.

Formée au Montpellier Hérault Sport Club, la défenseuse Sakina Karchaoui est elle aussi du voyage. La franco-marocaine a joué pendant huit années dans l'équipe première du club héraultais, de 2012 à 2020. Native de Salon-de-Provence, elle connaît notamment une année 2017 exceptionnelle. Une deuxième place en championnat, mais aussi, et surtout, un titre de meilleure espoir de D1.

Véritable actrice de la saison montpelliéraine, elle prendra part au parcours du club en ligue des champions en 2018, jusqu'à l'élimination en quart de finale contre Chelsea. Après 8 saisons dans l'Hérault, elle repart plus expérimentée que jamais. "À Montpellier, j’étais cadre alors que je n’avais que 20 ans. On m’a appris très tôt à avoir des responsabilités, ça me plaît et je les assume. Je parle beaucoup dans un groupe. Quand il faut taper du poing sur la table, je suis là", lâche-t-elle à Ouest-France . Elle quittera par la suite son club formateur en 2020, pour rejoindre l'Olympique Lyonnais, avant de s'envoler pour le Paris-Saint-Germain, son écurie actuelle, un an plus tard.

Pur produit montpelliérain, et élément incontournable du milieu de terrain français, Sandie Toletti a elle aussi joué sous les couleurs orange et bleu. Ici, elle dispute 7 saisons qui vont véritablement lancer sa carrière. "J’ai eu beaucoup de hauts et de bas pendant toutes ces années, mais je sais que ça m’a fait vraiment grandir, je ne regrette rien. C’est mon club, c’est ma ville, j’aime Montpellier ! Même les moments difficiles que j’ai passés m’ont forgée. Personnellement et sportivement, je suis une femme maintenant", détaille-t-elle dans l'Équipièr e. La footballeuse de 28 ans a vécu, notamment, et comme Sakina Karchaoui, l'épopée européenne du MHSC féminin, en 2018.

Plus récemment, en 2019, c'est Elisa de Almeida, la jeune défenseuse centrale des Bleues, qui a joué deux saisons à Montpellier. Elle s'envolera ensuite dans le club de la capitale, en 2021, après avoir connu sa première sélection sous les couleurs de la Paillade, comme nous l'avons relayé sur France Bleu Hérault .

Maëlle Lakrar, actuelle Montpelliéraine

Ajoutez à cette liste l'une des centrales de l'équipe de France, comme du club de Montpellier, la prometteuse Maëlle Lakrar, qui participe a sa toute première coupe du monde. Agée de 23 ans, l'Orangeoise a connu ses grands débuts avec la sélection en février dernier, un moment qu'elle n'est pas prête d'oublier : " Je l'ai appris chez moi, car j'étais malade, donc je ne suis pas allé à l'entraînement. En me réveillant, j'ai reçu des centaines de messages, et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais sélectionnée en équipe de France A, j'étais très contente", déclare-t-elle sur le site officiel du MHSC .

Ayant donné satisfaction lors des matchs amicaux précédant le Mondial, elle a par la suite et logiquement été retenue dans la liste des 23 d'Hervé Renard pour le Mondial. Une compétition où elle n'aura pas tardé à se montrer, puisqu'elle a déjà inscrit un but, contre le Panama, lors du dernier match de poule des bleues.

Désormais, c'est l'Australie, l'un des deux pays hôte de la compétition, qui se dresse sur la route des Bleues. Le vainqueur affrontera l'Angleterre ou la Colombie, le mercredi 16 août. Dans l'autre partie de tableau, l'Espagne rencontrera la Suède mardi, pour une place en finale.