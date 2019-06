Coupe du monde féminine : la Sedanaise Elise Bussaglia prête à imiter les hommes de Didier Deschamps

A la veille du match d'ouverture contre la Corée du Sud, ce vendredi, la Sedanaise Elise Bussaglia espère que l'aventure des Bleues les mènera le plus loin possible. Et pourquoi pas, jusqu'à la victoire, comme les hommes de Didier Deschamps au mois de juillet.

Sedan, France

Elle est la plus expérimentée des 23 Bleues, qui vont disputer la Coupe du monde féminine. Du haut de ses 33 ans, et de ses 186 sélections, la milieu de terrain Elise Bussaglia, originaire de Sedan, et ancienne de Saint-Memmie devrait démarrer ce mondial dans la peau d'une titulaire. Et porter haut son numéro 15, ce vendredi, au Parc des Princes, contre la Corée du Sud.

Avec à l'esprit évidemment ce sacre des hommes de Didier Deschamps, obtenu l'an dernier en Russie, même si ce groupe féminin entend bien trouver sa propre voie, comme l'explique la capitaine du DFCO Féminin et pilier de l'équipe de France Elise Bussaglia.

Elise Bussaglia sur le sacre des hommes en 2018 Copier

Deux autres Champardenaises font partie de la sélection de Corinne Diacre : la Chalonnaise Marion Torrent, et la Troyenne Gaëtane Thiney.