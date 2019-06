VIDÉO - Coupe du monde féminine : et si "Sélection féminine" de Juste Shani devenait l'hymne des Bleues ?

Et si une jeune artiste de l'Essonne avait réalisé l'hymne des Bleues ? Depuis quelques jours, Juste Shani a sorti "Sélection féminine". Un morceau dansant et engagé qui, si l'équipe de France bat vendredi les États-Unis en quart de finale du mondial, pourrait faire danser les supporteurs.

Paris, France

Tout le monde espère que les footballeuses françaises remportent la coupe à la maison. Mais pour l'instant aucun titre musical n'accompagne l'aventure dans le mondial 2019 des joueuses de Corine Diacre. Un hymne officieux qui ravit bien souvent le public... on ne va pas vous refaire la genèse du titre "Ramenez la coupe à la maison" du rappeur Vegedream.

Pourtant depuis quelques jours, un titre entêtant fait son chemin sur la toile. Juste Shani, rappeuse de Wissous dans l'Essonne a sorti le titre "Sélection féminine". Un morceau pour encourager les Bleues mais aussi un titre résolument féministe.

"T'appelles ça du foot féminin, moi j'appelle ça du foot"

Dans ce single, Juste Shani cite quelques joueuses "Deux jambes comme Henry, Amandine pas Thierry" mais surtout elle fait passer quelques messages : "T'as l'air choqué d'voir des gos sur le terrain, ça y est là tu doutes. T'appelles ça du foot féminin, moi j'appelle ça du foot. Hé ouais les filles jouent au foot, on t'a pas dit ça."

Des messages féministes que la jeune femme assument pleinement."Je suis joueuse de foot (à l'AcP15, Paris XVe) et j'ai vécu la dévalorisation, la décrédibilisation en tant que pratiquante. Alors faire passer quelques messages me semblaient complètement naturel."

Le clip de "Sélection Féminine" a été mis en ligne le 21 juin dernier. Il comptabilise déjà plus de 20.000 vues mais Juste Shani ne sait pas encore si les Bleues ont entendu son titre. "J'ai juste vu un like d'Amandine Henry sur le morceau via un autre compte que le mien. C'est un début et qui sait, ça va peut être arriver à leurs oreilles."

Vendredi, Juste Shani sera devant sa télé pour encourage les Bleues face aux États-Unis "Je pense sincèrement qu'elles peuvent le faire. L'impression que me donne cette équipe, c'est qu'elle sait où elle va."