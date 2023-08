Coupe du monde féminine : l'Angleterre rejoint l'Espagne en finale en battant l'Australie (3-1)

Ce sera leur toute première finale de Coupe du monde féminine de football. Les Anglaises ont battu l'Australie (3-1), équipe organisatrice, ce jeudi à Sydney en demi-finale. L'Angleterre, championne d'Europe en titre, affrontera l'Espagne ce dimanche en finale.

Les "Lionesses", 4es au classement Fifa, mettent fin à leur malédiction : en six participations, l'Angleterre n'avait jamais atteint une finale, troisième en 2015 puis quatrième en 2019. Comme la Norvège (1993 et 1995) et l'Allemagne (2001, 2003, 2005, 2007, 2009), l'Angleterre pourrait enchaîner deux titres consécutifs, avec l'Euro et la Coupe du monde. Face à elle dimanche à Sydney, l'Espagne disputera aussi sa première finale mondiale.

La fin du rêve pour l'Australie

Les Anglaises ont mis un terme mercredi au parcours rêvé des "Matildas", qui avaient retrouvé leur star Sam Kerr titulaire et qui étaient soutenues par tout un pays et par l'Australia Stadium de Sydney, acquis à leur cause. Dans un inhabituel maillot bleu, les Anglaises ont été un perpétuel danger dans la défense australienne.

Malgré de belles interventions (9e, 26, 43e) de la gardienne australienne Mackenzie Arnold, devenue héroïne nationale depuis l'interminable séance de tirs au but remportée contre la France en quart de finale , les Australiennes, qui jouaient leur première demi-finale, ont laissé trop d'espaces.

