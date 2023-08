Coupe du monde féminine : l'Espagne sacrée pour la première fois après sa victoire face à l'Angleterre (1-0)

Victoire historique pour l'Espagne ! Alors qu'elles participaient pour la troisième fois seulement à la compétition cette année, les Espagnoles ont décroché leur tout premier titre de championnes du monde ce dimanche. Devant les 75.000 spectateurs de l'Australia stadium de Sydney, elles ont battu les Anglaises (1-0) grâce à un but d'Olga Carmona à la 29e minute. Parfaitement décalée à gauche, la capitaine espagnole de 23 ans a croisé directement sa frappe à ras de terre et a trompé Mary Earps (29e). C'est déjà elle qui avait marqué le but de la victoire en demi-finale contre la Suède (2-1)

L'Espagne succède aux États-Unis au palmarès. La Suède a pris la troisième place samedi après une "petite finale" gagnée contre l'Australie, pays co-organisateur du Mondial.

Les Espagnoles savourent leur titre © AFP - FRANCK FIFE

Une finale inédite

Après deux demi-finales perdues, les Anglaises, championnes d'Europe en titre, jouaient leur première finale de Coupe du monde. Tout comme les Espagnoles, qui vivaient seulement leur troisième participation à l'épreuve après 2015 et 2019. Jusque-là, l'Espagne n'avait même jamais remporté de match à élimination directe lors d'une Coupe du monde.

Dans ce Mondial, les équipes favorites ont été éliminées très tôt comme les États-Unis , l'Allemagne ou encore le Brésil. Les Bleues ont, elles, échoué en quart de finale .

