Coupe du monde féminine : la France à la rencontre du public cessonais

L'équipe de France est arrivée à Rennes jeudi et s'est entraînée devant le public rennais ce vendredi matin à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Des enfants des écoles de la ville et de nombreux supporteurs étaient présents.

Eugénie Le Sommer et les autres joueuses ont pris du temps pour signer quelques autographes

Cesson-Sévigné, France

C'est sous le soleil et devant des centaines de supporteurs que les joueuses de l'équipe de France se sont entraînées ce vendredi matin au stade Dézerseul de Cesson-Sévigné, près de Rennes.

Déjà qualifiées pour les 8e de finales de la Coupe du monde grâce à la victoire de la Chine jeudi soir face à l'Afrique du Sud (1-0), elles en ont profité pour prendre un petit bain de foule en fin de séance. "J'ai eu la signature de Le Sommer !" s'enthousiasme Corentin, un petit de venu de Cesson avec son père. _"_Continuez comme ça et allez jusqu'au bout pour nous", lance un autre supporteur proche de la barrière.

Beaucoup de petits exercices physiques avant une confrontation entre potentielles remplaçantes et titulaires © Radio France - Alexandre Frémont

Les enfants mettent l'ambiance

Des enfants des écoles de Cesson étaient là pour mettre de l'ambiance dans la petite tribune du stade Dézerseul. "Allez les Bleues ! Allez les Bleues", entonnent-ils, tous avec du maquillage sur le visage et des drapeaux bleus, blancs et rouges. "C'est exceptionnel d'être à trois mètres d'elles, et de presque pouvoir les toucher", évoque Kevin, en CM2 à l'école Beausoleil de Cesson.

Ils sont nombreux à avoir fait du bruit dans la petite tribune du stade Dézerseul de Cesson ce vendredi © Radio France - Alexandre Frémont

Maéva Clemaron en train de signer des autographes © Radio France - Alexandre Frémont

"Ça fait plaisir de voir autant de monde et autant de soutien de la part du public", estime Maéva Clemaron, la milieu de terrain française. "On a envie d'aller au bout pour eux", termine-t-elle stylo à la main. Tout le monde y croit visiblement à cette première étoile autour du terrain certains sont même convaincus d'avoir eu la signature des futures championnes du monde.

Gaëtane Thiney, très disponible, a pris le temps de quelques photos avec les jeunes et les moins jeunes © Radio France - Alexandre Frémont

L'attaquante Delphine Cascarino © Radio France - Alexandre Frémont

Eve Perisset très demandée au bord de la pelouse © Radio France - Alexandre Frémont

Dernier match pour les Françaises dans cette phase de poule de la Coupe du monde face au Nigéria le 17 juin prochain au Roazhon Park à Rennes, rencontre jouée à guichets fermés.