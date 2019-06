Coupe du monde féminine : la France affrontera le Brésil en 8e de finale

France-Brésil. Rien que le fait d'évoquer ces deux équipes fait remonter à la surface des montagnes de (bons) souvenirs. Evidemment, le France-Brésil chez les hommes comme lors de la finale du Mondial 1998 organisé... en France et lors de laquelle Zidane permettait à la France de remporter la première Coupe du monde de son histoire.

Interrogée à ce sujet en conférence de presse, Viviane Asseyi confirme cette impression avant ce 8e de finale : "France-Brésil je pense à 98, c'est ça qui m'a donné l'envie de jouer au foot, voilà ce que ça m'inspire. 21 ans plus tard on me dit France-Brésil et c'est moi qui joue... Ça peut être une belle affiche". Et de conclure dans un sourire quand on lui a rappelé le surnom donné par sa mère : "France-Brésil c'est un match pour l'équipe de France et le peuple français. Mais Vivinho sera contente quand même dimanche soir".

France-Brésil, je pense à 98" — Viviane Asseyi, attaquante des Bleues

La France - 4e au classement FIFA - aura forcément ces images en tête au moment d’affronter le Brésil - 10e au classement FIFA - ce dimanche 23 juin au stade Océane du Havre à 21h. Après avoir terminé en tête son groupe en battant difficilement le Nigeria lundi (1-0), la France savait qu'elle affronterait l'équipe qui finirait 3e du groupe C, D ou E.

Malgré sa victoire contre l'Italie mardi (1-0), le Brésil a terminé 3e du groupe C avec six points. Le Brésil était dans une poule relevée avec l'Italie (1re, 6 points), l'Australie (2e, 6 points) et la Jamaïque (4e, 0 point). La Seleçao a dominé l'Italie (1-0) et la Jamaïque (3-0) mais s'est inclinée contre l'Australie (3-2).

Il aura fallu attendre la fin des matches de poules jeudi soir pour connaître l'adversaire des Bleues. Pour l'anecdote, il aura manqué un troisième but au Chili contre la Thaïlande (2-0) pour que la France joue le Cameroun en huitième.

La France invaincue contre le Brésil

Ce qui devait être un avantage pour la France - terminer en tête de sa poule - pourrait-il se transformer en traquenard ? Le Brésil - qui a été une seule fois finaliste d'une Coupe du monde en 2007 - brille par ses atouts offensifs : Cristiane et Marta. En inscrivant le penalty victorieux contre l'Italie, cette dernière a battu le record de buts en Coupe du monde, hommes et femmes confondus avec 17 réalisations en cinq éditions devant l’Allemand Miroslav Klose (16) et son compatriote Ronaldo (15).

Les Brésiliennes ont un point faible : les blessures. Avant le coup d’envoi du Mondial, trois cadres en défense ont déclaré forfait : Rafaelle, Benittes et Erika. Des joueuses qui ont manqué contre l'Australie (défaite 3-2) et dont l'absence pourrait encore se faire sentir face à une nation comme la France en huitième de finale.

Le Brésil est un adversaire qui réussit bien aux Bleues qui n'ont jamais perdu contre les Auriverdes en huit matches officiels. Depuis 2013, le bilan tricolore est de trois victoires et quatre matches nuls. Le dernier succès remonte à l'an passé à Nice lors d'un match amical (3-1) avec des buts signés Cascarino, Bussaglia et Renard.

En Coupe du monde, les deux équipes se sont rencontrées un seule fois. C’était au Mondial 2003 et les deux formations avaient fait match nul (1-1) en phase de poules. Un résultat qui avait éliminé les Tricolores.

Un tremplin de confiance vers le quart de finale ?

Ce France-Brésil ressemble fort à un match charnière. Une élimination précoce dans la compétition sonnerait le glas de l'objectif affiché du dernier carré et de la finale rêvée à la maison.

En revanche, un exploit des Bleues face à la Seleçao et c'est cette fois toute la France du foot, notamment celle qui aime les matches à quitte ou double - et pas seulement celle qui suit assidûment les Bleues et fait partie des 10 millions de téléspectateurs à chacun de leur match - qui se prendrait à rêver d'une première étoile sur le maillot tricolore féminin.

De quoi aussi pour les joueuses de Corinne Diacre de faire le plein de confiance avant un potentiel quart de finale explosif contre les États-Unis, qui ont battu la Suède (2-0) jeudi soir pour terminer en tête du groupe F. Les Américaines - tenantes du titre et favorites - affronteront l'Espagne en huitième.

Mais avant de saliver avec ce possible choc, il faudra d'abord écarter les Auriverdes au Havre pour retrouver le Parc des Princes le vendredi 28 juin et espérer faire chavirer le peuple français.

