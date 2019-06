Coupe du monde féminine : la France affrontera les États-Unis en quart de finale

France - États-Unis : le quart de finale rêvé mais aussi redouté avant le début de cette Coupe du monde devient réalité après la victoire des Américaines face aux Espagnoles (2-1) ce lundi en huitièmes de finale à Reims.

Les Bleues défieront les tenantes du titre ce vendredi (21h) au Parc des Princes qu'elles retrouveront après le match d'ouverture face à la Corée du Sud (4-0).

Les USA, favorites pour conserver leur trophée

Après avoir éliminé le Brésil dans la douleur dimanche soir (2-1), les joueuses de Corinne Diacre disputeront ainsi pour la troisième fois un quart d'un Mondial dans l’histoire de l'équipe de France féminine. Pas mal. Mais ce n'est rien à côté des Américaines qui ont toujours atteint au moins les quarts de finale lors des huit Mondiaux qu'elles ont disputés depuis la création de la compétition en 1991.

En tête du classement FIFA depuis 2014, les États-unis ont éliminé l'Espagne en 8e de finale lundi soir. Au premier tour, les Américaines avaient été étincelantes avec une attaque de feu et une défense inviolée : trois victoires contre la Thaïlande (13-0), le Chili (3-0) et la plus relevée équipe de Suède (2-0). Emmenées par la star Alex Morgan - meilleure buteuse de cette édition -, les joueuses de Jill Ellis n'ont aucune faiblesse notable à aucun poste.

Alors qu'elles viennent d'enchaîner 14 rencontres sans défaite (dernier revers face à la Suède en 2011), les Américaines rêvent de décrocher un quatrième titre mondial après 1991, 1999 et 2015.

Les Bleues capables de créer l'exploit ?

Vendredi, la France et les États-Unis s’affronteront pour la 26e fois avec un bilan clairement à l'avantage des USA : 5 victoires tricolores contre 17 défaites et 3 matches nuls. Les États-Unis sont la deuxième sélection que la France aura le plus jouée dans son histoire après les Pays-Bas (29).

En Coupe du monde, les Bleues ont rencontré une fois les Américaines en 2011 et elles ont été éliminées au stade des demi-finales (3-1).

Lueur d'espoir pour les Tricolores : lors de leur dernier affrontement, elles l'ont emporté dans le cadre de la préparation en janvier 2019 (3-1) au Havre. Certes, c'était un match amical et pas à enjeu, mais il ne faut pas sous-estimer cette performance.

Un jour de récupération supplémentaire

Avant de se projeter sur ce quart de finale, "on va d'abord récupérer, bien manger et après on va refaire le plein parce que là j'ai plus de jambes", concédait Wendie Renard, la défenseure tricolore.

En effet, les Bleues se seraient bien passées d'une prolongation éreintante face au Brésil (2-1), mais c'est souvent le lot des grands tournois. En 1998, Zidane et sa bande s'étaient extirpés d'un tel scénario à deux reprises, en huitième de finale contre le Paraguay (1-0 a.p., avec un but en or) puis face à l'Italie dans la foulée (0-0, 4-3 t.a.b).

Mais les Françaises auront tout de même l'avantage de bénéficier de 24 heures de repos supplémentaires par rapport à leurs adversaires. Un paramètre à prendre en compte dans la récupération d'autant que la semaine s'annonce caniculaire sur la France.

L'ambiance sera sans doute surchauffée au Parc des Princes vendredi soir pour encourager les Bleues dans "leur" Mondial et où le record d'affluence pourrait être de nouveau battu après le match inaugural qui a attiré 45.261 spectateurs dans le stade parisien le 7 juin dernier. Avant de pouvoir rêver plus grand à Lyon devant 58.000 personnes pour les demi-finales et la finale... affiches que les supporters américains ont pris d'assaut avant le début de la compétition pour acheter leurs billets et soutenir leur équipe. A moins que les Bleues n'en décident autrement.

