Coupe du monde féminine : la France sort le Brésil et se qualifie pour les quarts de finale

L'équipe de France jouera les quarts de finale de la Coupe du monde organisée sur son sol. Les joueuses de Corinne Diacre ont battu le Brésil, ce dimanche au Havre (2-1).

Un début de match sous haute tension

Un résultat obtenu après un match tendu et difficile, à l'image d'une première mi-temps cadenassée et polluée par de nombreuses fautes. Les Bleues pensaient pourtant voir fait le plus dur en ouvrant le score à la 23e. Valérie Gauvin prend alors de court toute la défense adverse, et dans les airs, du bout de l'épaule, pousse le ballon au fond des filets. Mais elle accroche au passage la gardienne brésilienne. Sa charge est revisionnée par l'arbitre et le but est annulé.

Pas grand chose d'autre à signaler dans cette première période, mis à part l'arrêt de Bouhaddi face à Cristiane (44e), et une dernière occasion manquée pour la France. Bussaglia, profitant d'une relance manquée de la défense brésilienne, délivre une passe dans la diagonale qui trouve Majri, qui arrive lancée face au but. Mais la frappe de la Française n'est pas cadrée.

Gauvin, symbole d'une niaque retrouvée

C'est un tout autre match qui commence en deuxième période, notamment grâce à une Kadidiatou Diani qui fait parler sa puissance. A la 52ème minute, cette dernière élimine son vis-à-vis sur le côté droit et adresse un centre ras de terre fort devant le but. Valérie Gauvin se jette et pousse le ballon dans la cage de Barbara (1-0). Cette fois le but est licite, c'est son douzième en équipe de France.

Le Brésil réagit aussitôt et Marta, star de la Seleçao, tire un coup franc qui trouve Cristiane. Sa tête est détournée in extremis sur sa barre transversale par Bouhaddi (55e). Dix minutes plus tard, Torrent laisse Debinha prendre la profondeur sur le côté gauche. Cette dernière centre fort au premier poteau. Wendie Renard intercepte mais remet involontairement sur Thaisa, qui égalise d'un tir croisé à ras de terre (1-1).

Amandine Henry en capitaine

Bouhaddi veille ensuite au grain, à de maintes reprises, pour empêcher les Brésiliennes de prendre l'avantage. Un frisson parcourt le stade à la 87e, car Tamires parvient finalement à la tromper, mais son but est refusé car la joueuse est largement hors-jeu.

En prolongation, la plus belle occasion de la première mi-temps est signée Debinha, qui au terme d'un déboulé sur le côté gauche, profite d'une sortie hasardeuse de Bouhaddi. Il faut le retour miraculeux de Mbock pour sauver la balle juste avant sa ligne.

C'est dans la seconde partie des prolongations que la France trouve finalement le chemin de la qualification. A la 107e minute, Majri frappe un coup franc excentré. Au deuxième poteau, la capitaine de l'équipe de France Amandine Henry prend le dessus sur la défenseure et parvient à reprendre le ballon. Elle claque un plat du pied croisé, qui va faire trembler les filets du Brésil (2-1). C'est son treizième but en bleu, et la France est en quart de finale.

Les Bleues affronteront l'Espagne ou les Etats-Unis, qui disputent leur huitième de finale ce lundi à 18h.