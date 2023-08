Coupe du monde féminine : la Gardoise Sandie Toletti peut compter sur le soutien de son frère en Australie

Sandie et Joris Toletti

La Gardoise Sandie Toletti participe avec l'Equipe de France à la coupe du monde de football en Australie. Pour l'encourager, la joueuse du Real Madrid peut compter sur le soutien de son frère Joris, 29 ans. "Je suis sur place depuis le 28 juillet. Je suis parti en avion de Lyon, direction Dubaï puis Brisbane. C'est près de 24 heures de voyage" dit-il. Depuis, cet ingénieur au CEA de Marcoule a déjà assisté à deux rencontres des Bleues, dont celle face au Brésil. "Ma sœur était titulaire et l'équipe de France l'a emporté. C'était un grand moment de joie et de soulagement" reconnaît-il. Dans les tribunes, les supporters français sont peu nombreux. "Au stade, je suis avec les familles des joueuses. Nous sommes une trentaine. Nous sommes grimés avec des écharpes et des drapeaux. Moi, j'arbore le maillot tricolore de ma sœur. J'ai de la chance, il est à ma taille" sourit le Gardois.

ⓘ Publicité

Avec le maillot tricolore dans le stade

Depuis son arrivée, Joris Toletti a rencontré deux fois sa soeur. "À la fin des rencontres, le public sort du stade, mais les familles des joueuses de l'équipe de France restent à l'intérieur. Un quart d'heure après, elles sortent du vestiaire et l'on peut discuter avec elles" précise t-il. Des moments de partage que Joris Toletti n'est pas prêt d'oublier. "Je suis fier de ma soeur et je suis toujours très heureux d'échanger avec elle. Elle aussi était heureuse de me voir. Cela faisait pratiquement deux mois que je ne l'avais pas vue" reconnait Joris. Le meilleur reste peut être à venir pour le Gardois, mais faut-il encore que les Françaises éliminent le Maroc ce mardi à Adélaïde. À la clé, une place en quarts de finale. "Je suis optimiste. Elles sont bien préparées. Mais gare à l'excès de confiance face à une nation soit disant moins forte" prévient-il.

Retour en France début septembre

Qualification ou pas pour les quarts de finale, Joris Toletti n'est pas prêt de rentrer en France. "J'espère les voir en finale. Je reste en Australie jusqu'au 9 septembre" conclut-il. Le Gardois, qui a déjà arpenté les plages de Brisbane et le parc national situé à deux heures de Sydney, entend poursuivre son road-trip.