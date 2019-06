Coupe du monde féminine : le programme des bleues jusqu'au quart de final vendredi

Les Françaises se sont qualifiées dimanche devant le Brésil 2-1. Elles affronteront en quart de finale du Mondial vendredi au parc des princes l’Espagne ou les Etats-Unis qui jouent lundi à 18h. Les bleues reprendront leur entrainement demain avec des horaires aménagés à cause de la canicule.

Les bleues se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à un but d'Amandine Henry à la 107é minute face au Brésil (2-1).

Les Bleues retrouvent leur camp de base de Claire-fontaine pour se ressourcer avant leur quart de finale vendredi soir au Parc des Princes. Les Françaises qui se sont qualifiées au forceps devant le Brésil 2-1 dimanche après prolongation connaîtront leur adversaire lundi soir. Ce sera l’Espagne ou les Etats-Unis ultra favorites. Match à 18 heures.

Quatre jours pour récupérer

D'ici vendredi soir l'objectif est avant tout de récupérer. La fatigue commence a se faire sentir après leur 4e match en Mondial et surtout après cette soirée très éprouvante dimanche. Les bleues sont apparues en difficulté face au brésiliennes. L'objectif est donc de se refaire une santé.

Reprendre confiance dans l'éventualité d'un match contre les américaines

Mais il s'agit aussi de se refaire une santé mentale d'autant que les bleues peuvent se retrouver vendredi face aux américaines. Elles sont ultra-favorites dans cette coupe du monde féminine. Mais que ce soit les américaines ou les espagnoles, les futures adversaires auront un jour de récupération en moins d'ici vendredi. Un avantage que Corine Diacre mettra a profit pour reprendre l'entrainement dés demain.

La canicule aussi Clairefontaine

En raison de l'épisode de canicule prévu en île de France et sur Clairefontaine, les horaires des entrainements seront probablement adaptés, plus tôt le matin et en soirée. Il s'agit de préserver les organismes qui pour l'instant n'ont pas trop souffert. Il n'y a pas de blessé dans le camps des bleues.

En tout cas vendredi soir au Parc des Princes l'ambiance sera surchauffée. Les bleues pourront compter sur leur public. Une nouvelle fois elles jouent a guichet fermé comme à Nice et Rennes.