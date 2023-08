Coupe du monde féminine : les Américaines, doubles tenantes du titre, éliminées par la Suède

La claque pour les États-Unis en Coupe du monde féminine de football (20 juillet-20 août). Les favorites de la compétition ont été éliminées aux tirs au but (0-0, 5-4 t.a.b) ce dimanche par la Suède à Melbourne (Australie). Les Américaines sont quadruples championnes du monde et avaient remporté les deux dernières éditions du Mondial en 2015 et 2019.

ⓘ Publicité

Après un match nul 0-0 au terme du temps réglementaire et des prolongations, dans une rencontre qu'elles ont pourtant dominée, les coéquipières de Megan Rapinoe ont été sorties par des Suédoises portées par leur gardienne Zecira Musovic. Elles affronteront en quarts le Japon vendredi. Les Bleues, elles, défient les Marocaines ce mardi en huitièmes de finale.