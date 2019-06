Coupe du monde féminine : les Bleues font un nouveau carton d'audience

Eugénie Le Sommer célèbre son but, qui donne la victoire à l'Équipe de France contre la Norvège.

Le record d'audience établit pour le match d'ouverture a été quasiment égalé. La victoire française contre la Norvège (2-1) mercredi soir, a été suivie par 10,3 millions de téléspectateurs selon la société de mesure d'audience Médiamétrie. Ce deuxième match des Bleues a réuni 9,4 millions de personnes devant TF1 et 892.000 devant Canal+. La preuve - s'il en fallait une - que cette Coupe du monde intéresse bel et bien les Français.

TF1 a connu un pic à 11 millions de téléspectateurs dans la soirée. Dans le détail, la chaîne a fait de très bonnes performances sur les 25/49 ans avec 46% de part de marché, 54% sur les hommes de moins de 50 ans et 59% sur les jeunes de 4 à 14 ans.

TF1 remonte ses tarifs publicitaires

Après le match contre la Corée du Sud, TF1 avait décidé de remonter ses tarifs de publicité de 50 à 60%. Selon le site de TF1 Publicité, les spots diffusés à la mi-temps coûtent 116.000 euros pour trente secondes contre 73.000 initialement prévus.

C'est la première fois que le football féminin dispose d'une couverture médiatique aussi importante en France. À titre de comparaison, en juin 2015, W9 n'avait recueilli que 4 millions de spectateurs pour le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Allemagne.

Le Mondial se déroule du 7 juin au 7 juillet dans neuf villes françaises : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.

