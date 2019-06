Coupe du monde féminine 2019 : les Bleues qualifiées pour les 8e de finale sans avoir joué

Avant même de jouer son dernier match de la phase de groupe face au Nigeria, l'Équipe de France est assurée de se qualifier pour le tour suivant. La victoire de la Chine contre l'Afrique du Sud jeudi soir (1-0), permet aux Bleues de figurer, même en envisageant les pires scénarios, parmi les quatre meilleures troisièmes, place qualificative pour les 8e de finale. C'est grâce aux nouvelles règles de la FIFA qui font que parmi les six équipes qui termineront troisièmes de leur groupe, les quatre meilleures se qualifieront pour la suite de la compétition.

Une qualification sans avoir joué

En effet, alors même que la deuxième journée de la phase de groupe n'est pas encore terminée, les équipes des groupe B et D qui jouent pour une place de meilleure troisième, ne peuvent pas inscrire 6 points. Or, la France et l'Allemagne sont les deux seules équipes à avoir ce total suite à leurs deux victoires. Comme il y a six groupes et quatre places, les Françaises comme les Allemandes sont assurées d'être en 8e de finale.

Dans le cas où ces deux équipes perdraient leur dernier match et descendraient à la troisième place, elles seraient forcément dans les quatre meilleures troisièmes et donc qualifiées.

La France peut donc aborder sa dernière rencontre de lundi (21h) face au Nigeria plus sereinement. Son billet pour les 8e est déjà en poche.